Autobus na wodór już na ulicach Lublina. Czy taka jazda się opłaca?

Ale początki współpracy będą dotyczyć bezpieczeństwa instalacji i nad tym będą na początek pracować naukowcy z UMCS ze specjalistami z MPK i firmy Arthur Bus, która w Lublinie produkuje wodorowe autobusy H2. Dzisiaj rektor UMCS prod. Radosław Dobrowolski i prezes MPK Lublin Tomasz Fulara podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu i wykorzystywaniu systemów bezpieczeństwa w autobusach napędzanych wodorem.

- Dziś jest pierwszy dzień, kiedy autobus wodorowy wyjedzie na ulice Lublina, by już jeździć z ludźmi. Mam nadzieję, że rozpoczynając współpracę z UMCS od bezpieczeństwa, zakończymy ją na produkcji wodoru na miejscu, w zajezdni, i zużywaniu go podczas jazdy w komunikacji miejskiej - zapowiedział prezes Fulara.

Prof. Paweł Mergo z UMCS wyjaśnił, że uczelnia będzie chciała wykorzystać w projektowaniu systemów bezpieczeństwa układów wodorowych światłowody. - Bazują na świetle, a wodór to jednak gaz o dużej wybuchowości. I dzięki temu, że w światłowodach nie używamy prądu, gwarantujemy 100-proc. bezpieczeństwo - zaznaczył naukowiec. - Czujniki będą monitorowały pojazd i jeśli pojawi się nawet niewielki wyciek, to będziemy mieli informację, że jest problem na pokładzie.

Prezes MPK przyznał, że chciałby produkować wodór na miejscu, w jednej z zajezdni, na bazie instalacji fotowoltaicznej. Spółka ma juz taką, którą na razie wykorzystuje na własne potrzeby, o mocy ok. 50 kW. Jak podkreślił prezes Fulara, pojazd komunikacji miejskiej na 100 km zużywa 50 litrów oleju napędowego i 6 kg wodoru. Przy obecnej cenie oleju daje to około 400 zł. Podobne są kosztu zakupu wodoru. - Ale ta technologia dopiero wchodzi - zaznacza szef MPK. - I idę o zakład, że w perspektywie roku nikt nie będzie się zastanawiać, czy wodór, tylko jak go robić, jak dystrybuować.