Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne planuje zakup 20 autobusów hybrydowych typu plug-in, które będą wyposażone w silniki spalinowe i elektryczne. Na realizację tego zadania spółka przeznaczyła 61,7 mln zł.

Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma Solaris Bus & Coach, proponując 72,5 mln zł, czyli znacznie więcej, niż wynosi zaplanowany budżet. Aktualnie oferta podlega formalnej analizie.

To drugie podejście do zakupu tych pojazdów. Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu braku zainteresowania ze strony dostawców.

Zamówione autobusy mają być niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i mają pomieścić łącznie 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Pojazdy będą miały długość 18 metrów oraz wyposażenie obejmujące monitoring, system zapowiedzi głosowych, ciepłe guziki, urządzenia do zliczania pasażerów i automaty do sprzedaży biletów.

MPK Lublin zamierza zakupić również dwie ładowarki mobilne. Na projekt przewidziano unijne dofinansowanie w wysokości 43 mln zł.

Zgodnie z zamówieniem MPK dostawa autobusów miałaby odbyć się w dwóch etapach ­– pięć pojazdów w ciągu 300 dni od podpisania umowy, a pozostałe w ciągu 330 dni. Nowe hybrydowe przegubowce mają zastąpić starsze modele, takie jak solarisy o długości 12 metrów oraz jelcze M121I4, które były wyprodukowane w latach 2007–2008.

Teraz oferta zostanie oceniona i urzędnicy podejmą decyzję, czy miasto „dołoży” więcej pieniędzy przeznaczonych na to zamówienie, czy zostanie podjęta kolejna próba ogłoszenia przetargu.