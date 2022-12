Lublin. Lepiej sprawdzić rozkład na przystanku, bo autobusy pojadą rzadziej

Zmiany wejdą w życie 24 grudnia, czyli w Wigilię. Autobusy i trolejbusy będą kursowały podobnie jak w zwykłą sobotę, ale wcześniej zaczną zjeżdżać z ulic do zajezdni. W obydwa dni świąt obowiązywać będą rozkłady z tabeli „Boże Narodzenie i Nowy Rok”.

W poświąteczny wtorek, środę i czwartek komunikacja miejska będzie kursować według rozkładu „Dzień powszedni specjalny”. Dla niektórych linii będzie to oznaczać zmniejszenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu (zamiast co 15 pojadą co 20 minut), na innych trasach cięcia będą większe. W noc sylwestrową będą obowiązywać te same rozkłady, co w Wigilię, ale linie nocne zaczną kursować wcześniej będą jeździć częściej: między godz. 23.00 a 2.30 pojadą co pół godziny.

W Nowy Rok będzie obowiązywał rozkład oznaczony w tabelach jako „Boże Narodzenie i Nowy Rok”, natomiast 2, 3, 4 i 5 stycznia obowiązywać będzie rozkład „Dzień powszedni, specjalny”.