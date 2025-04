Awaria na kolei. Wstrzymany ruch na stacji Lublin. Nawet 3-godzinne opóźnienia

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Służby techniczne są juz na miejscu i starają się jak najszybciej usunąć awarię. W związku z tym stacja kolejowa Lublin jest nieprzejezdna.

- Problem pojawił się około godz. 16.00. O godz. 18.00 służby techniczne umożliwiły dojazd do stacji od strony Chełma – przekazał w rozmowie z PAP Karol Jakubowski z biura prasowego spółki.

Informacje o zmianach w komunikacji są przekazywane na stacjach, przystankach i na portalu pasażera. Według informacji na stronie internetowej ponad 3 godziny opóźnienia mają pociągi do Łukowa, Zamościa, Wrocławia. Ponad dwie godziny opóźnienia mają pasażerowie podróżujący do Poznania. Ponad godzinę stoją już składy w kierunku Parczewa, Bydgoszczy i Krakowa. Na przyjazd do Lublina od 4 godzin czekają pociągi z Rzeszowa, Dęblina, Krakowa.