Problemy z numerem 112. Spowodowała to prawdopodobnie duża liczba zgłoszeń

Na wstępie wieczornego spotkania z dziennikarzami wojewoda podał częściowe dane dotyczące skutków wichur w Lubelskiem. Począwszy od czwartku, do dzisiaj do godz. 15 strażacy przyjęli 607 zgłoszeń. – Dziś do godz. 15 było ich 372 – podliczył Lech Sprawka.

Najwięcej dotyczyło powalonych drzew i połamanych konarów (256). W wyniku silnego wiatru uszkodzone zostały również budynki – mieszkalne (33) i gospodarcze (65). Odnotowano także 5 podtopień i zalań (powiaty: chełmski, łukowski, biłgorajski i opolski).

Niestety jest jedna ofiara śmiertelna. Rano w Międzyrzecu Podlaskim zginął kierowca forda transita, na którego samochód przewróciło się drzewo. – Nie mam informacji o osobach rannych – powiedział wojewoda.

Niestety cały czas występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. W wyniku uszkodzenia linii wysokiego i średniego napięcia brak dostaw prądu dotyczy ok. 8 tys. mieszkańców (dane na godz. 17). – Z czego 5 tysięcy jest w rejonie lubelskim i ok., 2,5 tysiąca w rejonie zamojskim i łukowskim – podał dziennikarzom Lech Sprawka, który dodał, że jeśli nie nastąpi pogorszenie warunków pogodowych to awarie powinny zostać usunięte do ok. godz. 23. – Nie oznacza to jednak, że wszyscy odzyskają dostęp o prądu – podkreślił wojewoda.

W przypadku uszkodzeń sieci niskiego napięcia awarie dotyczą ok. 5 tysięcy odbiorców. – Termin ich usunięcia może się przedłużyć do jutra – przyznał Sprawka.

Niestety są też problemy z korzystaniem z numeru alarmowego 112. Dotyczą całego kraju. – Spowodowała to prawdopodobnie wysoka liczba zgłoszeń – ocenił wojewoda.

Przez co jest „spowolnienie” w ich realizacji. – Sytuacja uniemożliwiła płynne przekazywanie informacji do odpowiednich służb – dodał Lech Sprawka.

Aby to poprawić została zwiększona obsada w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. – Sytuacja poprawia się z godziny na godzinę – zaznaczył wojewoda.

Lech Sprawka apeluje też, by na numer alarmowy 112 dzwonić tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie. Zdarza się bowiem, że do CPR dzwonią osoby zgłaszające awarie związane z zerwanymi lub uszkodzonymi liniami energetycznymi (w takiej sytuacji należy dzwonić pod numer tel. 991).

Wojewoda zwrócił się też do władz gmin, gdzie zostały uszkodzone budynki, "by jak najszybciej" kierowali wnioski o doraźną pomoc poszkodowanym mieszkańcom (chodzi o 6 tys. zł wsparcia). – Jesteśmy w stanie w ciągu kilku lub kilkunastu godzin zorganizować przekazanie tych pieniędzy – zapowiedział wojewoda.

Lech Sprawka uczestniczył dziś m.in. w posiedzeniu Konwentu Wojewodów organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jak też w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.