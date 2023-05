Babie lato – wyjątkowy koncert w Lublinie. Wiemy, kto zagra

Babie Lato to kolektywny projekt muzyczny realizowany w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który zawita do 9 największych miast w Polsce. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy artystki będące nie tylko silnymi osobowościami na scenie, lecz także mające swój głos poza nią.

W Lublinie, na terenie Browaru Perła, 22 lipca z Babim Latem zagrają Natalia Kukulska, Bovska, Margaret oraz Mery Spolsky.

Artystkom na scenie będzie towarzyszyć 13-osobowy skład muzyków zaproszonych do projektu, w którym oprócz ciekawego instrumentarium, znajdzie się miejsce dla DJ’a. Utwory w nowych, koncertowych aranżacjach i zaskakujących mashupach wypełnią ponad godzinny koncert.

Utwory utrzymane w letnim klimacie będą oscylować wokół funkowych, popowych, soulowych czy latynoskich rytmów w kobiecym ujęciu. Artystki zaprezentują zarówno utwory ze światowego repertuaru, jak i swoje autorskie single, w tym premierowe Cudowne lata. To utwór autorstwa Natalii Kukulskiej i producenta Archie Shevsky’ego.

Wokalistki reprezentują różne dekady i stylistyki.

„Stworzenie tego projektu było dla mnie twórczym i muzycznym wyzwaniem. Powiem szczerze, choć bycie na scenie jest wielkim spełnieniem, sama chciałabym być po drugiej stronie i móc doświadczyć tego, co dla Was szykujemy!” – mówi Natalia Kukulska.

Premierze singla towarzyszy teledysk w reżyserii Michała Radziejewskiego, który tak o nim mówi: „Zależało mi na utrzymaniu wakacyjnego klimatu. Pomimo różnorodności prezentowanej przez każdą z artystek, odczuwamy spójność i harmonię, dzięki kwietnym motywom, grze kolorów i dominacji ciepłego światła. Te elementy wprowadzają nas w atmosferę beztroski i radości, niewątpliwie oddając esencję letnich wrażeń”.

Dwudniowy festiwal Santander Letnie Brzmienia odbędzie się 21 i 22 lipca na terenie Browaru Perła w Lublinie. Na scenie wystąpią laureaci Fryderyków! Vito Bambino, który otrzymał statuetkę w kategorii Utwór roku za piosenkę „Za daleko” nagraną z Mrozem, zaprezentuje m.in. materiał z nowej płyty Poczekalnia. Na scenie będzie też Katarzyna Nosowska, która właśnie wydała nowy studyjny album „Degrengolada” oraz Krzysztof Zalewski; tym razem z projektem „Zalewski śpiewa Niemena”. Na scenie obok Zalewskiego wystąpią również siostry Paulina i Natalia Przybysz.

Zagrają też LemON, Kaśka Sochacka, Szczyl, Rubens, ARS LATRANS Orchestra i IGNACY.

Więcej informacji na Tutaj