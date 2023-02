Bal ósmoklasisty SP nr 34 w Lublinie. Zdjęcia

Kiedy powoli kończy się sezon na studniówki, to zaczyna się kolejny. Tym razem swoje zabawy organizaują ósmoklasiści. Tak było w sobotę w przypadku uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 34 w Lublinie.

Tak jak ich starsi koledzy będą wkrótce zdawali maturę, tak i oni w maju podejdą do egzaminu. Nie można go nie zdać, ale jego wynik ma znaczenie w przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej.