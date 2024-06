Będą wspierać potrzebujących. Caritas szykuje paczki żywnościowe

Dzięki funduszom europejskim żywność ma trafić do 8 000 osób, a dodatkowo 840 może liczyć na 36 tzw. działań towarzyszących.

- By wziąć udział w programie wystarczy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, wypełnić załącznik a następnie po otrzymaniu skierowania, zgłosić się do nas. By otrzymać pomoc trzeba spełniać odpowiednie kryteria dochodowe, odpowiednio 2056,40 zł w przypadku osoby samotnej oraz 1590 zł dla osoby w rodzinie - tłumaczy Iwona Syta, koordynator diecezjalny Programu FEPŻ (Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową ).

Dystrybucja artykułów spożywczych rozpocznie się pod koniec czerwca 2024 r. i będzie trwała do końca listopada 2024 r. lub do wyczerpania żywności. W paczkach znajduje się mleko, konserwy mięsne, olej, cukier, mąka czy fasolka po bretońsku. Założeniem programu jest by każda osoba potrzebująca otrzymała taki sam zestaw a w nim 17 artykułów spożywczych, czyli ok. 34 kg żywności. Paczki dystrybuowane w ramach realizacji programu będą wydawane nieodpłatnie.

W środę do lubelskiej Caritas przyjechał pierwszy transport z żywnością unijną, a w nim 7 palet sera. Kolejne transporty będą docierać sukcesywnie w następnym tygodniu. W kolejnym planowane jest przyjęcie 126 palet żywności. Pozwoli to na rozpoczęcie dystrybucji paczek z pierwszymi 7 produktami.

Celem programu FEPŻ jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

FEPŻ 2021-2027 to kontynuacja realizowanego przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach niego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.