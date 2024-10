Będzie bezpieczniej na Dolnej Panny Marii. Skorzystają piesi

Ulica Dolnej Panny Marii prowadzi od Placu Wolności i wchodzi w ulicę Mościckiego. Teren ten do najpiękniejszych w mieście nie należy, a do tego brakuje tam podstawowej infrastruktury. Każdy, kto tamtędy spacerował, spotkał się z problemem braku chodnika. Dla osób spacerujących tą ulicą jest to szczególnie uciążliwe zimą, kiedy ulice są śliskie. W połączeniu ze stromym podejściem tworzy nam się idealna „ślizgawka”.

Teraz piesi w tym miejscu będą mieli łatwiej. Powstać bowiem ma nowy chodnik o długości około 250 metrów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego otrzymał trzy oferty na jego budowę. Dwie z nich mieszczą się w założeniach finansowych miasta.

Te przewidywały wydanie maksymalnie 260 tys. zł. Najtańsza oferta pochodzi od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lublina i opiewa na kwotę niewiele większą niż 250 tys. zł. Inna oferta, która mieści się w budżecie to ta od spółki ART.-BRUK z Nałęczowa. Ta oferta zakłąda realizację tego zadania za kwotę 255 tys. zł.

Wszystko wskazuje więc na to, że spacerowicze, ale również kierowcy, którzy często zostawiają swoje samochody na tej ulicy blisko centrum będą mieli ułatwione życie. I to całkiem szybko, bo wybrany przedsiębiorca będzie miał 45 dni od podpisania umowy na zrealizowania tego zadania.