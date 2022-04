Będzie protest przed Auchan w Lublinie. Sieć zostaje w Rosji

Takie pikiety zaplanowano także pod marketami budowlanymi Leroy Merlin, ale na liście nie ma żadnej – na razie – placówki z terenu województwa lubelskiego. Co do sieci Auchan, to w wykazie jest sklep znajdujący się w Lublinie przy ul. Witolda Chodźki 14. Do protestu ma dojść w najbliższą sobotę o godzinie 14.

Protesty to reakcja na decyzje koncernów, które mimo toczącej się w Ukrainie wojny, nadal są obecne na rynku rosyjskim.

Niedawno do bojkotu tego typu firm wzywał premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu powiedział, że rosyjskie produkty „ociekają dziś krwią”.

– Skoro wojna dotyczy w jakiś sposób każdego z nas, to każdy z nas musi w jakiś sposób włączyć się w jej zastopowanie. Dlatego zachęcam państwa do samodzielnego wprowadzania własnych sankcji, do prowadzenia w ten sposób swojej osobistej, prywatnej, antyrosyjskiej, antyzbrodniczej polityki – dodał Morawiecki i dodał: – Prowadzenie business as usual z partnerem, który dopuszcza się w tym samym czasie ludobójstwa, nie jest pierwszym szaleństwem tego świata w pogoni za pieniądzem, nie bądźmy naiwni, ale są granice, których przekraczać nie wolno. Ludziom niegodnym podania ręki nie wciska się w tę rękę banknotów.