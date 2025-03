Inicjatywa szpilkostrady zakłada wykonanie gładkiej nawierzchni na odcinku od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej oraz wokół Trybunału Koronnego. Obecnie ulice i rynek Starego Miasta pokryte są nieregularną, łupaną kostką granitową, która choć ma swój klimat, utrudnia komfortowe poruszanie się, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności.

Pomysł na szpilkostradę nie jest nowy. Po raz pierwszy, na co zwracały dzisiaj uwagę radne, zgłosiła go w 2016 roku Anna Giljer w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu pandemii. Teraz, dzięki wsparciu Rady Dzielnicy Stare Miasto oraz władz miasta, inicjatywa ma szansę na realizację – stwierdziła Agnieszka Wójcik pełnomocnik prezydenta miasta Lublin ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin.

Projekt Szpilkostrady wpisuje się w szerszy plan rewitalizacji przestrzeni publicznych na Starym Mieście, który został zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2033. Jak udało się ustalić Dziennikowi Wschodniemu, w ramach projektu planowane jest uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni, takich jak Plac po Farze, Plac Rybny, Rynek Starego Miasta oraz ul. Grodzka.

Celem rewitalizacji miałoby być przywrócenie utraconych funkcji tych miejsc lub nadanie im nowych, bardziej przyjaznych i dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Projekt zakłada również zwiększenie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego oraz rozszerzenie Koziołkowego Szlaku Legend, który jest jednym z symboli Lublina.

Szacunkowa wartość projektu rewitalizacji Starego Miasta wynosi 12 mln zł. Środki na realizację mają pochodzić z różnych źródeł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (10 mln zł). Dodatkowo, miasto zabezpieczyło 800 tys. zł z własnego budżetu, a 1,2 mln zł ma pochodzić z budżetu państwa.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2025-2028. Władze miasta są optymistycznie nastawione do pozyskania funduszy unijnych, jednak w przypadku braku dofinansowania, całość środków zostanie zabezpieczona w budżecie miasta.

Jak podkreślały dzisiaj panie, cel jest ambitniejszy. Radne i pełnomocniczka prezydenta liczą bowiem na to, że prace projektowe nad samą szpilkostrada rozpoczną się jeszcze w tym roku, a budowa w latach 2026-27. Sama trasa o gładkiej powierzchni przez Stare Miasto miałaby kosztować między 1, a 1,5 mln zł.

Tomasz Fulara, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju, podkreśla, że miasto jest świadome potrzeby realizacji tego projektu. – Zdajemy sobie sprawę z potrzeby realizacji takiego zadanie na obszarze Starego Miasta i podjęliśmy już działania w tym kierunku – mówi Dziennikowi Wschodniemu Fulara. – Z uwagi na prowadzoną aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2033 złożyliśmy wniosek o wpisanie projektu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni na Starym Mieście. Kolejnym krokiem będzie aplikacja o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja Starego Miasta i realizacja szpilkostrady mają wpisywać się w szerszy kontekst przygotowań Lublina do pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zwracały na to uwagę również radne. To dlatego chcą, aby udało się zrealizować ten pomysł szybciej.