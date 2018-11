Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt w Lublinie. Lista gabinetów weterynaryjnych

Właściciele zwierząt mogą się zgłaszać do jednej z dziesięciu lecznic, z którymi Urząd Miasta zawarł niedawno umowy na wykonywanie zabiegów. Nie obowiązuje żadna rejonizacja, więc można wybrać dowolny gabinet, a jedne są czynne przez cały dzień, inne tylko popołudniami, są również takie, które przyjmują nawet w niedzielę.

– Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę, bo to lekarz weterynarii ocenia, czy zabieg może być przeprowadzony – podkreśla Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Akcja jest organizowana dla psów i kotów utrzymywanych na terenie Lublina. – Właściciel musi złożyć oświadczenie, że jest mieszkańcem Lublina – dodaje Mazurek-Podleśna. Nie są wymagane żadne dodatkowe formalności.

Zwierzęta można zabrać do domu zaraz po zabiegu. Jeżeli suczka lub kotka miała założone szwy rozpuszczalne, nie jest konieczna kolejna wizyta. W przypadku użycia zwykłych szwów, lekarz ustala termin ich zdjęcia, również na koszt miasta. Oznakowane psy są wpisywane do prowadzonej przez miasto bazy, w której znajduje się już ponad 11 tys. zwierząt.

Namiary na lecznice:

• ul. Dolińskiego 2, lecznica Unicka, tel. 695 196 984 (od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 19, w soboty od 10 do 13)

• ul. Halickiego 3, gabinet Eurovet, tel. 605 666 101 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, w soboty od 9 do 14)

• ul. Jagiełły 10, lecznica Felis, tel. 501 478 435 (od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do 19, w soboty od 9 do 13)

• ul. Kleinera 3, lecznica AgiVet, tel. 537 758 402 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-19, w soboty od 10 do 14)

• ul. Kunickiego 74, lek. wet. Jacek Pyzik, tel. 81 744 18 05, 603 318 433 (od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 20, w soboty od 10 do 12)

• ul. Leonarda 16, gabinet Amicus, tel. 697 061 999 (od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 18, w soboty od godz. 10 do 13)

• ul. Młodej Polski 18, lecznica Vet, tel. 81 746 78 63, 608 487 276 (od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 19, w soboty od 10 do 14, w niedziele od 10 do 12)

• ul. Szafirowa 15, Hau-Miau, tel. 81 781 65 46 (od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 21, w soboty od 10 do 18)

• ul. Turystyczna 132, gabinet Vethand, tel. 602 188 440, 81 75 10 009 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, w soboty i niedziele od 10 do 12)

• ul. Wierzbowa 5, gabinet NOE, tel. 502 027 641 (od poniedziałku do piątku od godz. 12 do 19, w soboty od 12 do 15).

Dzikie koty też

Miasto zleciło również sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów. Osoby opiekujące się takimi zwierzętami mogą się kontaktować z lecznicami przy Dolińskiego, Halickiego, Kleinera, Leonarda i Wierzbowej. Namiary i godziny pracy wymieniamy powyżej. Koty wolno żyjące po zabiegu są zatrzymywane na pewien czas w lecznicy. Kocury spędzają tam minimum dwie doby, kocice przynajmniej osiem.