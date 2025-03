– Wystąpiliśmy z tą inicjatywą, gdyż zauważyliśmy w naszych systemach sprzedaży biletów, że wciąż dużą grupę stanowią osoby, które chcą zakupić bilet w sprzedaży bezpośredniej. Dlatego, zamiast jechać do centrum, gdzie znajduje się nasza siedziba i kasa biletowa, porozumieliśmy się z jednym z największych centrów handlowych w Lublinie. Liczymy zwłaszcza na melomanów robiących zakupy w centrum E.Leclerc – powiedziała Kamila Lendzion, dyrektor Opery Lubelskiej.

Biletomat znajduje się na pierwszym piętrze galerii, tuż obok kasy głównej E.Leclerc. Jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Z repertuaru Opery Lubelskiej trzeba wybrać interesujący na spektakl i kupić bilet.

– Cieszymy się, że to właśnie Opera Lubelska zwróciła się do nas z propozycją współpracy. Dla nas jest to dobry przykład partnerstwa instytucji artystycznej z biznesem. Dlatego z chęcią udostępniliśmy miejsce w naszym centrum, z którego usług korzystają tysiące mieszkańców Lublina. Jestem przekonana, że obie strony będą zadowolone. My z rozszerzenia naszej oferty, a opera z nowego miejsca sprzedaży biletów. Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób wspierać inicjatywę Opery Lubelskiej. Mamy nadzieję, że będzie to początek dalszej owocnej współpracy – dodała Edyta Tkaczyk, prezes Lublindis Polska, operatora centrum handlowego przy ul. Zana w Lublinie.