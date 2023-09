BioMaxima pokazała najnowszą inwestycję. Zakład na Felinie to jeden z czterech w Europie gdzie produkowane są testy gradientowe

BioMaxima, polska firma działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie pojawiła się w 2011 roku. Jako pierwszy powstał zakład produkcji odczynników chemicznych i szybkich testów. Siedem lat później, w 2018 roku w strefie na Felinie wybudowane zostało centrum badawczo-rozwojowe oraz zakład produkcji mikrobiologicznej. Firma produkcję z Warszawy i Gdańska przeniosła do Lublina.

W środę spółka notowana od 2010 roku na giełdzie (od 2022 na rynku głównym) pochwaliła się swoją najnowszą inwestycją. Budowa nowego, trzykondygnacyjnego obiektu produkcyjnego ruszyła wiosną ubiegłego roku. Znalazły się w nim m.in. jedyne w Polsce linie produkcyjne szybkich testów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku sytuacji kryzysowych i przerwania łańcuchów dostaw, jak to miało miejsce np. trakcie epidemii COVID.

– W nowym obiekcie rozbudowujemy nasze moce wytwórcze w zakresie szybkich testów immunochromatograficznych oraz odczynników biochemicznych. Dodatkowo uruchamiamy nowe moce dla nowego wyrobu, testów gradientowych do szybszego oznaczania lekowrażliwości – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima. Chodzi o to, by lekarz przepisując antybiotyk wiedział, na jaki lek patogen jest wrażliwy i ile trzeba go podać, żeby skutecznie zaleczyć infekcję, nie przesadzając z dawką.

Obecnie BioMaxima zatrudnia w zakładzie w Lublinie 146 osób, 102 kobiety i 44 mężczyzn. 71 % pracowników ma wyższe wykształcenie. 64 osoby to absolwenci lubelskich uczelni.

– Wspieranie współpracy lubelskich uczelni z regionalnymi firmami to jeden z naszych priorytetów. Tym bardziej cieszy mnie rozwój lubelskiej BioMaximy. 12 lat temu otwierany był pierwszy budynek firmy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzisiaj uruchamiamy już czwarty, nieporównywalnie większy i nowocześniejszy obiekt. Powstawać w nim będą innowacyjne rozwiązania dla diagnostyki mikrobiologicznej i medycznej, które z Lublina trafią do ponad 60 krajów – powiedział podczas otwarcia Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, który po chwilę później wręczył prezesowi Urbanowi dla BioMaxima S.A. Medale Prezydenta Miasta Lublin.

BioMaxima jest znana w 65 krajach jako dostawca diagnostyki mikrobiologicznej i badania lekowrażliwosci co jest kluczem w skutecznej walce z sepsą. Firma jest jednym z 6 producentów krążków AST w Europie, wykorzystywanych do antybiogramów i jedynym na świecie testów tabletkowych o wysokiej stabilności, a także jednym z 4 producentów w Europie testów gradientowych.

Analitycy DM BDM, w raporcie z 15 września, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla BioMaximy. Cena docelowa została określona na 26,4 zł za 1 akcję. Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę kalendarzem, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku zostanie przekazany dnia 29 września.

W Lublinie BioMaxima zainwestowała już w sumie przeszło 52 mln zł. Obecnie łączny metraż zakładów i centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi blisko ponad 6 tys. metrów kwadratowych.