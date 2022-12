Bolt, Free Now, Taxi. Jak wrócić z Sylwestra w Lublinie. Rozdajemy kod rabatowy

Jeszcze raz apelujemy do „odważnych inaczej”– jeżeli zamierzacie hucznie świętować, zostawcie auto w domu. Policja tej nocy nie będzie łaskawa i wyrozumiał dla kierowców na „podwójnym gazie”.

Rodzaj i wysokość kary za jazdę pod wpływem jest zależna od stężenia alkoholu we krwi. Jazda pod wpływem alkoholu może łatwo doprowadzić do utraty uprawnień, a nawet do kary pozbawienia wolności. Co ważne, od 17 września 2022 roku w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, wysokość liczby punktów karnych uległa zmianie i obecnie można ich dostać aż 15.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi kara grzywny nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt domowy do 30 dni, bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych (od 17 września 2022 roku ).

Z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi kara grzywny, którą nalicza sąd w zależności od tego, jaka jest sytuacja majątkowa sprawcy, ograniczenie wolności do maksymalnie 2 lata, które polega na obowiązku wykonywania prac społecznych lub potrąceniu z wynagrodzenia, kara więzienia, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej), 15 punktów karnych (od 17 września 2022).