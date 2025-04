Pod nazwą PKO Expedition 2025 para 10 kwietnia wyruszyła na wyprawę życia. Wystartowali z Katmandu (Nepal), a następnie przemieścili się do Lukli. To właśnie stamtąd, wraz z innymi członkami ekspedycji, rozpoczną trekking do bazy pod Everestem. Zgodnie z przewidywaniami przed nimi ponad dwa miesiące zmagań.

Podróżnicy przygotowywali się do wyprawy przez 14 miesięcy. W każdym z nich – jak mówią – przechodzili konkretny sprawdzian. W ten sposób do swoich osiągnięć dołożyli kolejne „cegiełki”, np. 100 km po górach Tucholskich w biegach na orientację, zdobycie najwyższej góry Australii i Oceanii, czy wyprawę do Japonii.

Kondycję i pasję do sportu Magdalena i Marcin rozwijali jednak przez całe życie – regularnie uczestnicząc w różnego rodzaju aktywnościach i treningach. W swoim górskim CV mają około 30 szczytów z całego świata – od Andów po Himalaje.

– Rzeczywiście teraz skupiamy się na dokończeniu Korony Ziemi, czyli zdobyciu najwyższych wierzchołków każdego kontynentu (łącznie do zaliczenia jest dziewięć gór). W całym tym projekcie chodzi nie tylko o zmierzenie się z samym sobą, ale też o obcowanie z naturą, przekraczanie własnych granic, sprawdzenie, na ile możemy na siebie liczyć w sytuacjach ekstremalnych, a także spojrzenie na świat z innej perspektywy. Kiedy jesteśmy na wyprawie, czas płynie inaczej, problemy zmieniają swoje znaczenie, a organizm przełącza się na inny tryb. To uczucie, które trudno opisać słowami – mówili w rozmowie z nami.

Ich wyprawy nie należą do najłatwiejszych, ale – jak przyznają – razem tworzą zgrany zespół, dzięki czemu radzą sobie nawet w trudnych sytuacjach.

– Mamy taki flow, że można nam zazdrościć. Zanim jedno pomyśli, że coś jest potrzebne, drugie już to robi. Dlatego wszystko działa bez problemu, a współpraca wychodzi nam idealnie. Na przykład podczas ostatniego biegu Lavaredo w Dolomitach dobiegamy do rzeki i widzimy, że inni biegacze zdejmują buty. A my tylko spojrzeliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, co robić – wykonaliśmy wspólnie skok przez wodę, nie zważając na suchą stopę. Po prostu porozumienie bez słów – opowiadali.

Zmagania himalaistów można śledzić w ich mediach społecznościowych. W nagraniach, które udostępniają, obserwatorzy mogą zobaczyć ich codzienne wyzwania. Na razie podróżnicy skupiają się na adaptacji do wysokości – to bardzo ważny element, który pozwoli im uniknąć choroby wysokościowej. Najciekawsze jednak dopiero przed nimi. Cała wyprawa potrwa dwa miesiące, a Magdalena i Marcin planują wrócić do Polski na początku czerwca.