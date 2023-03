Byliśmy w Tajemniczym Ogrodzie. Zdjęcia z nowego spektaklu w teatrze Andersena

Twórcy zaprosili dziennikarzy by opowiedzieć o przygotowywanym spektaklu. „Tajemniczy Ogród” Teatru Andersena to historia małej Mary, która z powodu epidemii straciła dom i rodziców. Przybywa do swoich krewnych, gdzie poznaje Colina, chorego chłopca. Razem odkryją magię tytułowego ogrodu.

Adaptacji popularnej książki dokonała Katarzyna Matwiejczuk; autorka licznych komiksów, słuchowisk, piosenek, tekstów o tematyce muzycznej. Za reżyserię przedstawienia odpowiada Anna Wolszczak, artystka która współpracuje z wieloma polskimi teatrami, m.in. Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy, Teatrem Miniatura w Gdańsku, Teatrem Maska w Rzeszowie oraz Olsztyńskim Teatrem Lalek.

Autorką scenografii, projektów lalek i kostiumów jest Marta Kodeniec, muzykę skomponowała Paulina Derska, która także przygotowała naszych aktorów wokalnie. Obsada: Piotr Bublewicz, Bogusław Byrski, Bożena Dragun, Kacper Kubiec, Matylda Matuszak, Natalia Sacharczuk, Bartosz Siwek oraz Yaroslava Yevdokymenko.

Bilety na spektakl kosztują 35 zł (grupowy) i 45 zł (indywidualny). Przedstawienie będzie można oglądać do 19 marca.