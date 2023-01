Były burmistrz skazany w sprawie przywłaszczenia kart podarunkowych

10 lat więzienia za ponad 10 milionów paczek papierosów. Jest akt oskarżenia

To miała być zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przemytem papierosów z Rosji do Polski oraz z Włoch do Polski. Używali „zdublowanych” ciężarówek i podrabianych dokumentów. Wpadli na parkingu w Chełmie.