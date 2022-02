Były policjant i myśliwy zastrzelił ucznia w sadzie. Nie odpowie za zabójstwo?

– Sąd uprzedził o możliwości różnych kwalifikacji. Czy oznacza to, że oskarżony o zabójstwo nie zostanie skazany na podstawie tego przepisu, który jest w akcie oskarżenia? Tego nie wiemy. Z formalnego punktu widzenia takie uprzedzenie jest czymś, co może się wydarzyć – mówi adwokat Karolina Kuszlewicz, reprezentująca babcię zastrzelonego chłopca. – Bardzo zależy nam w tym postępowaniu na dwóch rzeczach. To sprawiedliwe skazanie za zarzut zabójstwa, który postawiony jest w akcie oskarżenia oraz zadośćuczynienie dla babci chłopca w łącznej kwocie 450 tys. zł. W realiach postępowań karnych może dziwić, jako wysoka kwota. Ale moim zdanie, musimy zacząć ważyć życie człowieka, przynajmniej symbolicznie, adekwatnymi kwotami.

Inaczej sprawę widzi adwokat Dariusza Ch.

– Jak już wspominałem w mowie końcowej, to był tragiczny wypadek. Na żadnym etapie nie możemy mówić o zabójstwie – podkreśla mecenas Paweł Wierzba. – Decyzję sądu na tym etapie odbieram więc bardzo dobrze, chociaż oczywiście nie przesądza ona o rozstrzygnięciu sądu. Jeżeli jednak sąd ma zamiar stwierdzić, że mój klient odpowie za nieumyślnie spowodowanie śmierci, a nie dokonał zabójstwa, to jest to zgodne z wnioskami obrony.