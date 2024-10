Były prokurator regionalny w Lublinie zawieszony

- Decyzja zapadła w związku z prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego postępowaniem dyscyplinarnym o sygn.1001-1.RD.16.2024 przeciwko prokuratorowi Jerzemu Ziarkiewiczowi obwinionemu o popełnienie przewinień dyscyplinarnych z art. 137 § 1 i 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w postaci oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w okresie pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.

Przewinienia dyscyplinarne Jerzego Ziarkiewicza mają dotyczyć „licznych nieprawidłowości w toku prowadzonych postępowań polegających m. in. na zaniechaniu nadania przez okres kilku lat biegu wniesionym środkom odwoławczym, doprowadzeniu do rażącej przewlekłości postępowań, sprawowaniu niewłaściwej pieczy nad materiałami prowadzonych postępowań poprzez przechowywanie ich w pomieszczeniu gospodarczym prokuratury, czy niewykonywaniu obowiązków związanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi przez jednostki podległe, doprowadzając tym do ich nieuzasadnionej i nieakceptowalnej długotrwałości.”

Poinformowano również, że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

- Podjęta przez Prokuratora Generalnego decyzja ma na celu ochronę autorytetu prokuratury, a także interesu publicznego, poprzez zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie mogłyby wystąpić w związku z dalszym pełnieniem funkcji prokuratorskich przez obwinionego, w tym kwestionowaniu legalności i zasadności decyzji podejmowanych przez tego prokuratora. Decyzja Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o zawieszeniu prokuratora Jerzego Ziarkiewicza jest natychmiast wykonalna – dodaje prok. Anna Adamiak.