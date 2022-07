Na 100 metrach kwadratowych znalazł się kącik ze specjalnym fotelem do grania, telewizorem i pakietem gier, strefa do robienia zdjęć „selfie”, stoły do gry w kapsle, sala warsztatowa i kącik do wystaw.

– Chcemy otworzyć to miejsce jako przestrzeń do spotkań młodych ludzi – ogłosił Jacek Garbaczewski, dyrektor Skende. Na jego zlecenie zajęcia organizuje tu lubelska fundacja 5Medium, która na lipiec zaplanowała 23 spotkania warsztatowe, a do końca wakacji ma się ich odbyć niemal 50.

– Mają charakter interdyscyplinarny – podkreślała Małgorzata Jarmuł z zarządu fundacji. Wśród planowanych zajęć są warsztaty ekologiczne, botaniczne, warsztaty sztuk wizualnych, kompetencji społecznych i mediów społecznościowych. Młodzież dowie się m.in. tego, jak lutować, wyplatać boho siatki, robić witraże doniczkowe, farbować koszulki i robić lepsze zdjęcia na Instagramie.

Program można znaleźć na stronie internetowej centrum handlowego, w którym jeden z lokali zajęła „Miejscówka”. Tak nazywa się to miejsce. Na jego szybach widnieje miejskie logo „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023”.

– Wchodzimy w nowy rok jako Europejska Stolica Młodzieży z dużymi ambicjami i wyzwaniami – mówił prezydent Krzysztof Żuk, który wczoraj podpisał ze Skende Shopping umowę o „wzajemnej wymianie usług”.

W umowie określone zostały obowiązki miasta oraz spółki Ingka Centres Polska (operatora Skende Shopping). Miasto zobowiązało się udostępniać spółce (w ustalonych terminach) miejski lokal przy ul. Peowiaków 11 „na wspólne działania promocyjne partnera”.

Chodzi o lokal, który został zapowiedziany w kwietniu przez Ratusz jako nowe miejsce spotkań młodzieży. Ogłoszono wówczas, że miejskie wnętrza przy Peowiaków, odremontowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych, urządzi na swój koszt IKEA. Kiedy nastąpi otwarcie tego lokalu? – Pod koniec sierpnia – zapowiedział w poniedziałek Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta.

Co jeszcze jest w umowie? Prezydent zobowiązał się do umożliwienia spółce udziału we „wspólnie wybranych działaniach Europejskiej Stolicy Młodzieży w przestrzeni miasta”. Skende miałoby tam być traktowane jako „integralna część” miejskich imprez i – jak zapisano w umowie – nie musiałoby już pozyskiwać zgód na zajęcie drogi lub zgód konserwatora zabytków.

Na miejskich wystawach plenerowych promujących Europejską Stolicę Młodzieży jedna tablica ma być zarezerwowana dla centrum handlowego, miasto ma również promować ustalone przez obie strony wydarzenia organizowane przez Skende i umieszczać jego logo na wspólnie uzgodnionych materiałach promocyjnych.

Skende zyskuje też „bezkosztowo i bezterminowo” prawo do „wyłącznego w swojej kategorii” korzystania z tytułu „Partnera Strategicznego Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023”. Sformułowanie „wyłącznego w swojej kategorii” oznacza tyle, że taki tytuł (choćby chciały) nie mogą już liczyć podobne centra handlowe, np. Felicity, Olimp, Plaza lub Vivo. Czy dałyby miastu więcej? Oficjalnie tego nie wiadomo, przetargu w tej sprawie nie było.

Do czego zobowiązało się centrum handlowe? Do „współpracy z gminą w zakresie realizacji minimum trzech wspólnych inicjatyw, których celem jest rozwój kompetencji i umiejętności”, minimum trzech mających promować wśród młodzieży aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, minimum dwóch dotyczących tolerancji i równości oraz zrównoważonego rozwoju oraz minimum dwóch w ramach miejskich programów (np. „Lato w Mieście” lub „Zima w Mieście”).

Spółka zobowiązała się też do organizacji festiwalu graffiti Meeting of Styles na terenach przyległych do swojego centrum handlowego oraz do informowania na swoim terenie o miejskich wydarzeniach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Każda ze stron wyceniła swoje usługi na kwotę 10 tys. zł, w efekcie nikt nikomu nie będzie musiał płacić. Taka umowa ma obowiązywać do końca roku 2023.