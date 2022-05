Chaos na kolei. Możesz nie dojechać do pracy

Wczoraj z powodu „pełzającego strajku” kolejarzy odwołano w Lubelskiem 15 pociągów, dzisiaj takich sytuacji jest już dwukrotnie więcej.

W wielu przypadkach w zamian za pociągi nie jest wprowadzana autobusowa komunikacja zastępcza. A jeżeli w trasę wysłano autobus, to kolej zastrzega, że „nie jest możliwe określenie dokładnej godziny przyjazdu do przystanku docelowego”.

Bez wprowadzenia komunikacji zastępczej odwołane zostały następujące pociągi:

Z Dęblina do Lublina o godz. 5.04,

Z Lublina do Dęblina o godz. 19.51,

Z Chełma do Lublina o godz. 5.26,12.10, 15.14 i 18.26.

Z Lublina do Chełma o godz. 14.53, 17.54 i 18.56,

Z Chełma do Rejowca o godz. 10.25 i 13.24.

Z Rejowca do Chełma o 10.55 i 14.18

Z Lublina do Parczewa o godz. 13.39

Z Parczewa do Lublina o godz. 15,08

Z Lublina do Lubartowa o godz. 16.45

Z Lubartowa do Lublina o godz. 18.40

Z Szastarki do Lublina o godz. 7.38

Poniżej podajemy pociągi, za które wprowadzono autobusową komunikację zastępczą:

Z Parczewa do Lublina o godz. 5.04, 8.37 i 17.08

Z Lublina do Parczewa o godz. 7.27, 15.44 i 21.08,

Z Szastarki do Lublina o godz. 5.12,

Z Chełma do Rejowca o godz. 6.04 i 20.25

Z Rejowca do Chełma o godz. 6.31 i 20.51

Dzisiejsze utrudnienia to dopiero przedsmak tego, co może czekać pasażerów 16 maja. Na ten dzień związkowcy z POLREGIO zapowiedzieli strajk generalny. Żądają po 700 zł podwyżki na etat z wyrównaniem od grudnia. Zarząd zgadza się na 400 zł z wyrównaniem od stycznia plus 500 zł jednorazowej gratyfikacji.