Chcą postawić specjalny pomnik na cmentarzu w Lublinie

W najbliższy piątek już po raz 13. będzie obchodzony w Lublinie Dzień Dziecka Utraconego.

„Co roku, wydarzenie to gromadzi kilkaset osób, które w ten sposób chcą uczcić pamięć swoich dzieci i wspólnie pomodlić się za siebie nawzajem, o błogosławieństwo Boże i siłę do przezwyciężenia wielkiego bólu i żalu jaki powoduje śmierć własnego dziecka” – piszą organizatorzy wydarzenia, Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej wraz z grupą Rodziców Dzieci Utraconych działającą w Lublinie.

Z ich inicjatywy w intencji rodziców, którzy utracili dziecko, w piątek o godz. 18 zostanie odprawiona msza w kościele pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie (ul. Skierki 12).

Powstała także Księga Dzieci Utraconych, w której rodzice mogą zapisywać imiona swoich zmarłych dzieci. Jej papierowa wersja, będzie wyłożona w kościele w piątek przed mszą. „Cały rok zapraszamy również rodziców do wpisywania swoich dzieci do Internetowej Księgi Dzieci Utraconych, znajdującej się na naszej stronie internetowej: http://rodzicepostracie.lublin.pl/. Swoje zmarłe dzieci wpisują tam rodzice nie tylko z Lublina, ale z całej Polski, a także z zagranicy” – dodają inicjatorzy wydarzenia, którzy też co miesiąc (pierwsze soboty miesiąca, począwszy od listopada) organizują spotkania połączone ze wspólną modlitwą w kościele przy ul. Skierki.

Trwa także zbiórka pieniędzy na budowę Grobu Dziecka Utraconego na cmentarzu na Majdanku, gdzie pod koniec października 2020 r. został ustawiony krzyż. – Znajduje się on w pobliżu grobów dziecięcych – mówi Paweł Garbacz, przedstawiciel rodziców biorących udział w tej inicjatywie. – Pomnik będzie mieć formę rzeźby ukazującej Jezusa Chrystusa, rodziców i dziecko. Autorką projektu jest pani Magdalena Widelska, artystka-plastyczka. Pomnik zostanie wykonany w piaskowca.