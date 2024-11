Problemy z kręgosłupem? W Lublinie rozmawiają o tym eksperci

– Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tu w Lublinie i możemy spotkać się w grupie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa z tematem niezwykle istotnym, tzn. dolegliwości bólowych, deformacji, które dotyczą zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych w każdym wieku – powiedział prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, przewodniczący Komitetu Naukowego. – Poziom zgłoszonych referatów jest bardzo dobry. Nie dotyczą one samej operacji, ale także wszystkiego, z czym się ona wiąże, czyli przygotowania do operacji, znieczulenia, neuromonitoringu. Czyli tego elementu, który pozwala nam bezpiecznie, bez ryzyka porażeń wykonywać operacje. Tematy obejmują również rehabilitację pooperacyjną oraz leczenie bólu aż do samej operacji kręgosłupa” – dodał.

W programie zjazdu znalazły się wykłady i warsztaty, które pozwalają uczestnikom na poszerzenie wiedzy oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami.

– Świat idzie do przodu, my idziemy równie szybko, a w niektórych tematach staramy się nie tylko dorównywać, ale może i wyprzedzać. Mamy wspaniałą młodzież, chętną do nauki, dlatego musimy stwarzać im warunki do tego, aby umiejętności te zawodowe, specjalistyczne mogli pogłębiać– podkreślił prof. Kotwicki.

– W tym roku towarzystwo ma już pełnoletniość. Od tylu lat już działamy w społeczności, promując nie tylko same operacje, ale także zapobieganie i leczenie pozaoperacyjne. Podnosimy świadomość społeczeństwa na temat problemów związanych z chorobami kręgosłupa – mówił dr Tomasz Potaczek, prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. n. med. Michał Latalski, wyraził dumę z organizacji wydarzenia w Lublinie. – Jedenasty zjazd, ale już pełnoletni, i bardzo się cieszę, że możemy być właśnie tutaj gospodarzem, w mieście z ogromną tradycją, gdzie łączą się trzy kultury. W spotkaniu biorą udział chirurdzy kręgosłupa, neurochirurdzy i ortopedzi z całej Polski, którzy zajmują się właśnie tym tematem – zapewniał.

– Warsztaty i rozmowy kuluarowe to niezwykle ważna część wydarzenia. W czasie ich trwania możemy poznać najnowsze technologie, zarówno obrazowania, jak i implantów” – dodał prof. Latalski.

XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa podkreśla znaczenie integracji środowiska medycznego, jak również umożliwia specjalistom wymianę wiedzy i doświadczeń. Wydarzenie to ma na celu promowanie zarówno najnowszych osiągnięć technologicznych, jak i podejścia skoncentrowanego na pacjencie. Każde takie spotkanie przyczynia się do podnoszenia jakości leczenia i świadomości w społeczeństwie.