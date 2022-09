Ciepła woda podgrzewa emocje spółdzielców. Duże podwyżki i duże różnice między osiedlami

– To co się dzieje, śledzimy z niepokojem. Podwyżki w zaliczkach, które w tej chwili wprowadziliśmy są bardzo ostrożne, bo zakładają m.in. to, że zima nie będzie sroga – przestrzega Sławomir Osiński, prezes SM Czechów.

– Za niecały miesiąc w górę pójdzie kilka składników czynszu niezależnych od spółdzielni – dodaje Andrzej Mazurek, prezes LSM. – Od 1 października o 28 proc. podrożeje centralne ogrzewanie. Z tym, że nie mamy jeszcze informacji jakie będą nowe ceny za ciepło dla Wrotkowa. Także od 1 października wyższa będzie też zaliczka za gaz – od 12 zł do 14 zł – podlicza prezes LSM. – W związku z wysoką podwyżką opłat za energię elektryczną wzrośnie też opłata za oświetlenie części wspólnych – klatek schodowych i wind – od 16 groszy do 65 groszy od mieszkania. I podsumowuje: – Dla przykładu jeśli ktoś miał czynsz na poziomie 500 zł to jesienią, po podwyżce będzie płacić o jakieś 16-18 proc. więcej. I boję się, że to nie jest koniec.

W PSM „Kolejarz” już zapowiadają następną podwyżkę za „za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków w związku ze zmianą taryfy MPWiK”. Podwyżki będą także we wszystkich innych spółdzielniach mieszkaniowych.