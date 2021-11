Lublin: Cmentarna kwesta podsumowana. Rekordzistą jeden z miejskich radnych

Rekordzistą, pod względem kwoty zebranych datków jest miejski radny Zbigniew Jurkowski, z wynikiem ponad 21 tys. zł.

– Jestem uzależniony od kwesty, ale nie poddam się leczeniu – uśmiecha się radny, który od 11 lat pomaga organizatorom – Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków w Lublinie, zebrać jak najwięcej pieniędzy na ratowanie zabytków na najstarszej nekropolii w mieście. – Pod tej pory, podczas zbiórek udało się mi się uzbierać datków na łączną sumę 135 tysięcy złotych – podsumowuje nasz rozmówca.

Tegoroczny wynik radnego to ponad 21 tys. zł. – Tak oczywiście było, tak jest i tak będzie – potwierdza rekordowe wyniki radnego Stanisław Santarek, który przez wiele lat stał na czele SKOZ, teraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego. – Oczywiście jest to wynik trzydniowej zbiórki, w której uczestniczył pan radny Jurkowski. Nie da się nikomu wyprzedzić. Oczywiście nie aż tak spektakularne, ale także bardzo dużo w puszcze miała jedna z pań, z grupy naszych stałych kwestarzy. Niestety, w tym roku nie uczestniczyła w kweście. Nie wiem, z jakiego powodu jej nie było. Szkoda, że tak się stało.

Wiceprzewodniczący lubelskiego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków opowiada też o mieszkance Lublina, która pojawia się, kiedy są liczone pieniądze po zakończonej kweście. – Przychodzi do sztabu ze skarbonką i dopytuje, ile brakuje do okrągłej sumy – relacjonuje Stanisław Santarek. – Po czym dokłada dokładnie taką kwotę, której brakuje do okrągłej sumy. Tak było i teraz, kiedy dołożyła ponad 900 zł. Dzięki temu gestowi wynik kwesty wyniósł 64 840 zł.

Suma ta może się jeszcze zmienić, bo jest to wstępne podsumowanie zbiórki. Dokładna kwota będzie znana po przeliczeniu wszystkich pieniędzy w banku.

Osoby, które chciałby jeszcze teraz przekazać pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej mogą wpłacić pieniądze na konto bankowe. Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. Nr konta: 04 1240 5497 1111 0000 5001 4129.