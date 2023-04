Co się buduje, które ulice jeszcze czekają. Raport z Lublina. Zdjęcia

W przedstawionym właśnie zestawieniu Urząd Miasta wylicza, że nowe drogi powstają w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. – Tam trwa budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. Inwestycja o wartości ponad 42,5 mln zł zakończy się w styczniu 2024 r. Na ul. Bliskiej kontynuowane są prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz trwają roboty teletechniczne. Po okresie zimowym wznowiono prace przy wykonywaniu podbudowy pod jezdnię, ustawiane są także krawężniki – czytamy.

Tu trzeba dodać, że co do Bliskiej (wraz z przebudową ul. Wojciechowskiej w obrębie skrzyżowania) to nie chodzi tylko o równą jezdnię, ale np. także o budowę 15 miejsc postojowych. Maja także powstać schody łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską.

Kolejnym zadaniem wykonawcy jest wybudowanie dojazdów do zabudowy przy ul. Skowronkowej, a jeżeli mowa o tej okolicy, to trzeba wspomnieć o ul. Araszkiewicza. Ma tam powstać droga na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu posesji 39a. Co prawda to zaledwie 90 m długości, ale z placem nawrotowym i chodnikami.

Trwa także budowa ul. Siewierzan. – Tam roboty dobiegają już końca. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonanie nawierzchni jezdni pozwoli teraz drogowcom przystąpić do wybudowania wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej. Termin zakończenia inwestycji upływa 28 kwietnia, a jej koszt to blisko 2,3 mln zł – raportuje miasto.

Ulica powstaje przy udziale mieszkańców w ramach lokalnej inicjatywy i nie ogranicza się wyłączenie do powstania 400 metrów nowej drogi. Zadanie bowiem dotyczyło także budowy ciągu pieszego w kierunku ul. Wołynian.

– W ramach inicjatywy lokalnej budowane są również drogi gminne 023D i 022D w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej. Łączna ich długość wyniesie około 800 m, a jedna z dróg zostanie zakończona placem nawrotowym. Drogi będą posiadały nawierzchnię bitumiczną – dodaje Ratusz.

Drogi mają zostać włączone do ul. Hajdowskiej.

Zaczęła się już dawno zapowiadana rozbudowa ul. Raszyńskiej. Ta inwestycja ma pochłonąć ponad 9,3 mln zł. – Realizowana jest już budowa kanalizacji deszczowej od ul. Laskowej w kierunku ul. Tarninowej – podają urzędnicy, a dla samej Raszyńskiej jest już plan organizacji ruchu. Oczywiście zmiany będą tymczasowe.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ul. Tarninowej (od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego) oraz budowę kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Liszkowskiego i Laskowej. Koniec prac w drugiej połowie listopada.

Co do zadań planowanych, to mieszkańcy czekają na rozpocznie przebudowy ul. Popiełuszki (4,7 mln zł). Jest gotowa dokumentacja i teraz miasto czeka za zgodę na start z pracami.

– Dla poprawy bezpieczeństwa i wygody jazdy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Legionowej otrzyma nową nawierzchnię, przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego. Odnowiona sygnalizacja świetlna zostanie włączona do Systemu Zarządzania Ruchem. Ulica zyska nowoczesne oświetlenie dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Drogowcy wykonają także chodniki z kostki brukowej na fragmentach dotychczas nieremontowanych oraz wybudują kanał technologiczny. Zmiany obejmą również infrastrukturę przystankową – wylicza miasto i uzupełnia, że przystanek komunikacji miejskiej znajdujący się na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zostanie przeniesiony za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Ale to już po zakończeniu prac.

Felin. Tu za ponad 13,6 mln zł planowana jest przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną. Najważniejszą zmianą będzie budowa dodatkowych pasów do skrętu w lewo i prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną. Przybędzie także pas do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa oraz przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna.

– Co więcej, przewidziano budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Powstanie także oświetlenie uliczne oraz chodniki. W ramach inwestycji drogowcy przebudują również zatoki autobusowe – to nadal o Felinie Urząd Miasta.

Projektowana jest nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka, ale na tym prace mają się nie kończyć, bo w planach jest też wybudowanie dwóch zatok autobusowych i chodników.

– Pozytywna decyzja o rządowym dofinansowaniu pozwoli wkrótce rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego na Ponikwodzie. Aktualnie trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysów, by móc ogłosić postępowania przetargowe. W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza, od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej, obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m – informują urzędnicy.

Co do planów, to trzeba wspomnieć o rozbudowie ul. Wallenroda wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zana. Projekt zakłada np. budowę miejsc postojowych i zjazdów w obszarze skrzyżowań z ulicami Zana, Juranda, Wajdeloty, Grażyny.