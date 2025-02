Technikum „Lider” w Lublinie zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Postaw na zdrowie z Liderem”. To okazja, by poprzez opowiadanie, wiersz, film lub rysunek wyrazić swoje spojrzenie na zdrowy styl życia i zdobyć atrakcyjne nagrody. Konkurs startuje 3 lutego.

- Nie chcemy skupiać się tylko na jednym elemencie tego zdrowia, bo człowiek jest całokształtem, więc chcemy poruszyć tematykę zdrowia fizycznego, psychicznego, czyli szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia. Prace będą oceniane pod kątem estetyki wykonania, oryginalności przekazu i wartości merytorycznej, czyli czy jest zgodna z tematem – mówi Małgorzata Kłoczewska, pedagog w technikum Lider.

Są trzy kategorie konkursowe. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w trzech formach:

- Literackiej (wiersz, esej, opowiadanie)

- Plastycznej (plakat, rysunek, komiks)

- Multimedialnej (film, teledysk, prezentacja)

- W kategorii plastycznej, praca może być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie oraz powinna być dostarczona do nas. Praca literacka nie może przekraczać dwóch stron A4. Tekst może przyjąć dowolną formę literacką, np. wiersz, opowiadanie lub esej. W przypadku pracy multimedialnej, film nie może przekraczać 5 minut, a prezentacja ma mieć maksymalnie do 20 slajdów – wyjaśnia pedagog.

Najlepsze prace w każdej z trzech kategorii zostaną nagrodzone:

1. miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 400 zł

2. miejsce – nagrody o wartości 200 zł

3. miejsce – nagrody o wartości 100 zł

Wśród nagród rzeczowych są m.in. karnet na siłownię, wejściówki do Aqua Lublin, jazda konna, karty podarunkowe do sklepu Empik i gadżety od sponsorów i firm współpracujących ze szkołą.

Zgłoszenia do konkursu w formie wypełnionego formularza będą przyjmowane drogą mailową w terminie od 3 do 28 lutego 2025 r. Formularze mają być wkrótce rozsyłane do szkół podstawowych w regionie.