Codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Lubelscy strażacy odznaczeni

Oficjalna zbiórka połączona z wręczeniem odznaczeń odbyła się w środę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystość była dopełnieniem majowych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

- Straż pożarna to nie jest służba, która ma do czynienia tylko z pożarami. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, zawsze jesteście na posterunku – mówił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Podczas uroczystości, lubelski komendant wojewódzki PSP awansował 5 funkcjonariuszy na oficerów, podoficerów i szeregowych oraz wręczył dyplomy i nagrody komendanta głównego PSP.

- Najważniejsze jest to, że każdy daje od siebie tę cegiełkę w nasze wspólne bezpieczeństwo. Każdy wnosi ten wkład, aby można w sposób ciągły, nieprzerwany, o każdej porze dnia i nocy udzielać pomocy osobom potrzebującym. Dobrym przykładem jest ostatnia doba, gdzie na terenie naszego województwa odnotowaliśmy ponad 230 interwencji związanych z silnymi opadami deszczu, najwięcej w Zamościu. I tam to współdziałanie zadziałało. Strażacy OSP, PSP, jednostki samorządu terytorialnego działali wspólnie i to daje najlepsze efekty – podkreśla st. bryg. Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.

Lubelscy strażacy podczas uroczystości otrzymali również:

- 1 Złoty i 4 Brązowe Krzyże Zasługi

- 2 Złote, 21 Srebrnych i 42 Brązowe Medale za Długoletnią Służbę;

- 4 Srebrne i 5 Brązowych Odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

- Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

- Złote Znaki Związku OSP

- Medale Honorowe im. B. Chomicza

- Medale „Zasłużony dla Pożarnictwa”

- Odznaki „Za zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”