– Na koniec grudnia w regionie 32,8 tys. cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Największą grupę stanowili Ukraińcy – 17,8 tys. osób. Białorusinów było prawie 10,2 tys. Co ciekawe w województwie na miejsce trzecie wybili się teraz Indonezyjczycy. Choć ich liczba jest niewielka, bo to mniej niż 400 ubezpieczonych, to w ciągu roku wzrosła aż trzykrotnie. Wyprzedzili tym samym Gruzinów – mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.