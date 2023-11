Mają wywołać uśmiech na twarzach. "Czapki od serca" przekazane dla małych pacjentów

By te piękne i kolorowe czapki powstały, potrzebne było 166 kilometrów włóczki.

"Czapki od serca" trafiły do małych pacjentów Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Akcja jest kolejna inicjatywą Fundacji Ronalda McDonalda.

Pacjenci i rodzice byli zachwyceni kolorowymi prezentami.

- Mam już plan. Jedna będzie dla brata a druga dla mnie. Czapeczki są genialne!- mówiła mała podopieczna oddziału. - Ja wybrałam dla mamy i dla siebie. Podobają mi się- komentowała nieco starsza pacjentka.

Ambasador Fundacji Ronalda McDonalda Robert Grzyb zapewnił, że zainteresowanie małymi pacjentami jest wciąż bardzo duże, a czapki są tego dowodem.

- Chcemy pokazać, że cały czas o nich pamiętamy i bardzo mocno trzymamy kciuki za to, aby jak najszybciej uśmiechnięte i zdrowe wróciły do swoich domów- podkreślił.

- Nasze dzieci chorują bardzo ciężko, sama nazwa oddziału na to wskazuje. Ich pobyty są bardzo długie i każdy gest dobroci odbierają bardzo głęboko. Dla dzieci to ulga w cierpieniu- mówiła dr n. med. Beata Wójcik, lekarz Oddziału Hematologii, Onkologii, i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie - Dzieci uwielbiają, kiedy mogą zapomnieć o lekach i kroplówkach. To naprawdę bardzo buduje psychikę. A wiadomo ma ona duży wpływ na proces leczenia- zaznaczyła dr Wójcik.

- Za nimi kryje sie tak naprawdę 166 kilometrów włóczki z których powstało 600 kompletów czapek. Wolontariusze robili je od wielu tygodni - mówił Sebastian Kwass.

Prezenty otrzymały oddziały hematologiczne i onkologiczne w całej Polsce.