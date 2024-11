Czas na skrobaczki! Jaka pogoda na weekend?

Piątek – 8 listopada 2024

Pogodę nad Lubelszczyzną kosztował będzie wyż z centrum nad środkową Polską. Napłyną wilgotne i ciepłe masy powietrza polarnego morskiego starego.

Po ciepłej, mglistej oraz z niewielkimi opadami deszczu w nocy, niewielki wzrost temperatury od 4 do 8°C.

Cały dzień z zachmurzeniem dużym lub całkowitym. Po południu wystąpią opady atmosferyczne. Wieczorem niewielkie rozpogodzenie, którym lokalnie będą towarzyszyły mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Wiatr słaby i umiarkowany zmienny.

Sobota - 9 listopada 2024

Nadal będziemy pod wpływem wyżu, ale jego centrum przemieści się nad Białoruś, a nad nasz region napływały będą masy powietrzne znad zachodniej Ukrainy.

Po ciepłej, ale mglistej nocy, pogodnie i słonecznie. Do południa wzrost temperatury do 9°C.

W dalszej części dnia nadal pogodnie z zachmurzeniem małym. Bezchmurna noc oraz poranek sprzyjały będą spadkom temperatury, której minimalna wartość będzie wynosiła od -3 do 0°C. Tylko lokalnie mogą wystąpić spadki temperatury do -6°C.

Rano wiatr umiarkowany wschodni, później prognozowane są porywy wiatru do 6-8 m/s.

Niedziela – 10 listopada 2024

Kolejny dzień Lubelszczyzna pozostanie pod wpływem wyżu, jednak jego centrum znajdzie się nad Litwą.

Przed południem temperatura będzie wynosiła do -2 do 4°C, a po południu, w związku z napływem mas powietrznych znad południowej Ukrainy i Rumunii, nastąpi niewielki wzrost temperatury - maksymalnie od 5 do 8°C. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -4 do 1°C.

Noc i poranek mglisty, a po zaniku mgieł zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem bezchmurnie. W nocy występowały będą mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność nawet poniżej 50 metrów oraz tworzyć cienką warstwę lodu na drogach i chodnikach.

W nocy i rano słaby wschodni, po południu zmiana kierunku wiatru na południowo-wschodni i południowy.

Poniedziałek – 11 listopada 2024

Nad Lubelszczyznę napływały będą ciepłe masy powietrzne z południa.

W godzinach nocnych i porannych bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura od -2 do 2°C.

W południe możemy się spodziewać bezchmurnego nieba i temperatury od 3 do 7°C, natomiast po południu i wieczorem zachmurzenie małe i spadek temperatury do -2°C.

Wiatr słaby tylko lokalnie umiarkowany z sektora południowego.

Prognozę przygotował:

dr Krzysztof Siwek – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS