Wczoraj (14 listopada) SM Czechów obchodziła 50-lecie utworzenia. Przez pół wieku dzielnica wyrosła na jedną z najpiękniejszych w Lublinie. Dobrze skomunikowana, z pełną infrastrukturą jeśli chodzi o szkoły, przedszkola, żłobki, o opiekę zdrowotną, o handel, o biblioteki, domy kultury, obiekty sportowe itp. Osiedla górnego i dolnego Czechowa toną w zieleni. Wszystko to rosło razem ze Spółdzielnią.

- Trudno dziś sobie wyobrazić, że pół wieku temu na terenie dwóch wielkich dzielnic Lublina: Czechowa Południowego i Czechowa Północnego, panował wiejski krajobraz. Lublin przeżywał wówczas dramatyczny niedobór mieszkań i by temu zaradzić, w listopadzie 1974 r. zawiązała się Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. - Dziś spółdzielnia obchodzi 50-lecie. Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu i dziękuję wszystkim spółdzielcom, którzy przez lata przyczynili się do rozbudowy tej części Lublina. Osiedla obu części Czechowa, otoczone zielenią, dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta, z placówkami oświatowymi i właściwą miejską infrastrukturą, są lubiane przez mieszkanki i mieszkańców. Dokładamy starań, by szkoły i przedszkola zapewniały jak najwyższy poziom opieki, przykładamy dużą wagę do terenów zielonych, co również podnosi poziom życia mieszkańców. W tym celu obecnie stopniowo zagospodarowujemy naturalistyczny wąwóz między ulicami Milenijną i Nowowiejskiego - dodaje prezydent.

Wczoraj towarzyszyliśmy spółdzielcom w ich święcie, zapraszamy do obejrzenia naszej galerii