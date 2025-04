Cztery łapy i nos. Szkolenie policyjnych psów służbowych

We wtorek (15 kwietnia) na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie miało miejsce szkolenie policyjnych psów służbowych.

Tym razem w rolach głównych wystąpiły psy służące do wykrywania materiałów wybuchowych. Na co dzień są one wykorzystywane podczas sprawdzeń pirotechnicznych, na przykład przed wizytami VIP-ów lub imprezami masowymi. Albo w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Do wtorkowych ćwiczeń dołączyła też Tajga. To nowy „nabytek” i partner lubelskich kontrterrorystów.