Cztery miasta, jedna sieć. „PORTAL” połączył Lublin, Wilno, Dublin i Nowy Jork

Na Placu Litewskim miało miejsce wydarzenie, które zapisze się na kartach historii międzynarodowej współpracy kulturalnej. W czterech miastach na całym świecie: Nowym Jorku, Dublinie, Wilnie i Lublinie, uruchomiono sieć instalacji „PORTAL”. To nowatorskie przedsięwzięcie, zainicjowane przez litewskiego artystę Benediktasa Gylysa. Łączy mieszkańców odległych miast za pomocą kamer i ekranów, umożliwiając im bezpośrednią interakcję w czasie rzeczywistym.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 14:00, kiedy to w każdym z miast jednocześnie odsłonięto instalacje i symbolicznie przywitano mieszkańców nowych partnerów sieci.

– Z wielką radością witamy dziś Dublin i Nowy Jork – kolejne miasta, które dołączają do tego unikalnego projektu. Cieszymy się, że nasz Portal zyskuje coraz większy zasięg i popularność, otwierając przed nami nowe możliwości komunikacji i współpracy na skalę międzynarodową. Dzięki instalacji możemy od teraz zajrzeć na nowojorski Manhattan oraz do centrum Dublina, dzielić się kulturą, doświadczeniami oraz wspólnie inicjować nowe projekty – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Projekt „PORTAL” zadebiutował w 2021 roku, łącząc Lublin i Wilno. Od tego czasu stał się on nie tylko ważnym punktem na mapie kulturalnej obu miast, ale także wizualnym mostem między różnymi kulturami i narodowościami.

Instalacje wzbudziły duże zainteresowanie mediów i turystów, a także mieszkańców, którzy chętnie korzystają z możliwości nawiązywania nowych znajomości oraz uczestniczenia w spontanicznych wydarzeniach artystycznych i społecznych. Przykładem takiej inicjatywy jest np. wspólny posiłek mieszkańców Wilna i Lublina podczas festiwalu chłodnika Pink Soup Fest.

Wiosną tego roku do sieci dołączyły Nowy Jork i Dublin, tworząc dwie nowe pary miast. Do tej pory funkcjonowały one niezależnie, jednak od dzisiaj wszystkie cztery lokalizacje zostały połączone w jedną globalną sieć. Transmisje z Dublina i Nowego Jorku będą dostępne codziennie w godzinach 14:00-21:00 czasu polskiego, natomiast pomiędzy Lublinem a Wilnem obraz będzie przesyłany przez całą dobę, jak dotychczas.

Co trzy minuty transmisje będą zmieniały się w systemie rotacyjnym, co pozwoli na jeszcze większą dynamikę interakcji z innymi ludźmi.

– Jesteśmy zachwyceni, że w końcu możemy połączyć wszystkie cztery instalacje Portalu. Misją projektu jest budowa wielu Portali, które razem tworzą globalną całość – most do zjednoczonej planety, który zaprasza ludzi z odległych kultur do spotkań ponad granicami, różnicami i narracjami. Dotarcie do tego wyjątkowego dnia zajęło nam osiem lat i jesteśmy wdzięczni za nieustające wsparcie naszych partnerów w Dublinie, Nowym Jorku, Wilnie i Lublinie. Obecne cztery Portale stanowią fundament sieci, która będzie się rozrastać jeszcze w tym roku, przynosząc Portale do kolejnych krajów na całej planecie – mówi Benediktas Gylys, założyciel i pomysłodawca portals.org.

Instalacja w Lublinie znajduje się w samym centrum, na Placu Litewskim. Prezentuje obraz tętniącego życiem deptaka. W Wilnie Portal ustawiono przed głównym dworcem kolejowym, natomiast w Nowym Jorku znalazł swoje miejsce w jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na Manhattanie – Flatiron South Public Plaza przy słynnym budynku Flatiron. W Dublinie instalacja została umieszczona na głównej ulicy miasta, O’Connell Street, skąd skierowana jest na budynek The General Post Office oraz monument The Spire.

Projekt „PORTAL” to nie tylko nowoczesna instalacja artystyczna, ale również ważny krok w kierunku budowy międzynarodowej wspólnoty. Realizacja tego projektu wpisuje się w starania Lublina o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.