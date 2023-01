Czwarte podejście do remontu Trybunału Koronnego. Chętnych nie brakuje

To już czwarte postępowanie w tej sprawie. Dwa pierwsze podejścia zakończyły się niepowodzeniem, bo w obu przypadkach Ratusz uznał każdą ze złożonych propozycji za niezadowalającą. Trzecie postępowanie zostało unieważnione ze względu na błąd urzędników. W dokumentacji przetargowej niedokładnie sprecyzowano sposób liczenia ceny ofertowej.

– Wykonawcy dokonali kalkulacji według różnych definicji co spowodowało, że oferty stały się nieporównywalne – ogłosił pod koniec listopada ubiegłego roku Urząd Miasta.

W kolejnej próbie Ratusz ponownie na zapłatę za wykonanie tego zadania ponownie przewidział niespełna 687 tys. zł. W tej kwocie zmieściło się dwunastu oferentów, przy czym najtańszy z nich za swoją pracę oczekuje niespełna 413 tys. zł. Najdroższa ze złożonych propozycji opiewa na 974 tys. zł. W przypadku jednej z ofert nie udało się odszyfrować zaproponowanej ceny.

W poprzednim, unieważnionym przetargu, najtańsza złożona oferta została wyceniona na niespełna 370 tys. zł. Pozostałe były na zbliżonym poziomie.

Urzędnicy zapewniają, że tym razem nic nie powinno przeszkodzić w wybraniu firmy, która wykona zlecenie. - Podobieństwo wysokości cen ofertowych zaproponowanych przez wykonawców pozostaje bez związku na przyczynę unieważnienia poprzedniego postępowania – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta. I dodaje, że obecnie nadesłane propozycje są analizowane pod kątem formalnym.

Zwycięska pracownia będzie miała pół roku na opracowanie projektu budowlanego, a później kolejne cztery miesiące na projekt wykonawczy i inne niezbędne dokumenty.

Ponadto do końca maja 2025 roku będzie zobowiązana do pełnienia nadzorów nad pracami budowlanymi. Obejmą one m.in. remont sypiącej się elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, naprawę głównego wejścia i balkonu oraz wymianę okien i bocznych drzwi oraz prawie wszystkich instalacji. Na parterze powstanie dodatkowa sala ślubów, a w miejscu szatni znajdzie się winda.