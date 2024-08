Czy strefa płatnego parkowania się rozrośnie? Radna Ryfka ma pomysł

– W związku z licznymi sygnałami mieszkańców obszaru ulic Weteranów, Spadochroniarzy, Sowińskiego, Wiercińskiego, Godebskiego, zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar obejmujący te ulice oraz pozostałe między Alejami Racławickimi a ulicą Głęboką wraz z ulicą Głęboką – wskazuje radna Ryfka.

Na jej wniosek odpowiedział wiceprezydent Tomasz Fulara.

– Ideę rozszerzenia strefy płatnego parkowania należy poprzedzić dialogiem w oparciu o szczegółowe konsultacje społeczne i biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia – stwierdza Fulara.

Zaznacza przy tym, że w obrębie tych ulic, pojawiają się przeszkody natury technicznej, które mogą utrudnić wprowadzenie tam strefy. Wiceprezydent wyjaśnia również, jakie przeszkody występują na każdej z ulic.

– Na ul. Henryka Wiercińskiego brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych, a postój pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych. Wyznaczenie miejsc parkingowych wiązałoby się z miejscowym zawężeniem pasów ruchu, co powodowałoby problemy z płynnością ruchu na przedmiotowej ulicy. Na ul. Weteranów (odcinek od. ul. Józefa Sowińskiego do ul. Czwartaków) nie ma odpowiedniej szerokości by wyznaczyć stanowiska postojowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dodatkowo występują tam liczne zjazdy oraz skrzyżowania, które również ograniczają ilość miejsc postojowych – tłumaczy Fulara. – Na ul. Spadochroniarzy oprócz dwóch istniejących zatok nie ma możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych. Również na ul. Józefa Sowińskiego, uwzględniając obecną segregację ruchu, nie ma możliwości wyznaczenia pasów postojowych – dodaje wiceprezydent.

Jak podkreśla Fulara, „na pozostałych ulicach obecnie parkowanie odbywa się na zasadach ogólnych. Jednakże, w tych przypadkach przy rozszerzeniu strefy płatnego parkowania należy przeprowadzić szczegółową analizą wykorzystania miejsc parkingowych oraz rotacji parkujących pojazdów na ulicach, przy czym należy zauważyć, że wyznaczenie stanowisk postojowych, zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem niewątpliwie zmniejszy ich obecną ilość”.

Wiceprezydent zauważa też, że to Rada Miasta ma decydujący głos w sprawie zasięgu strefy płatnego parkowania i dostępności transportowej dla mieszkańców. Wygląda więc na to, że kierowcy w Lublinie, póki co mogą spać spokojnie i nie będą musieli sięgać po portfel jeśli zaparkują poza centrum miasta.