Darmowe badania dla ciężarnych. Ale nie dla wszystkich

Dane statystyczne pokazują, że coraz więcej Polek decyduje się na dziecko po 30, a nawet 35 roku życia. Późne ciąże stanowią dziś 8–10% ogólnej liczby porodów. U kobiet powyżej 35 lat, ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi ok. 3-5 proc. Wczesna diagnostyka pozwala wykrycie wad i jeśli to możliwe, podjęcie leczenia dziecka, jeszcze w okresie płodowym. W ramach profilaktyki, kobiety mogą skorzystać z Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ.

Do programu zaproszone są kobiety spełniające jedno z kryteriów: wiek powyżej 35 lat, aberracja chromosomowa płodu lub dziecka we wcześniejszej ciąży, stwierdzone strukturalne aberracje chromosomowe u ojca lub matki, stwierdzone u matki znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, stwierdzenie w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Badania, które są refundowane w ramach programu to nieinwazyjne badanie diagnostyczne (badania genetyczne USG płodu – 11/13 oraz 18/23 tydzień ciąży) oraz badanie biochemiczne - oznaczenie w surowicy krwi.

W Lublinie jest kilka placówek, w których można przystąpić do bezpłatnych badań prenatalnych:

- Centrum Medyczne Chodźki (Poradnia Położniczo-Ginekologiczna), ul. Dra Witolda Chodźki 17/6

- Centrum Medyczne Luxmed (Poradnia Położniczo-Ginekologiczna), ul. Koncertowa 4D

- Gyncentrum (Pracownia Badań Prenatalnych USG), ul. Tomasza Zana 32A

- Imedica Centrum Medyczne (Poradnia Położniczo-Ginekologiczna) MEDICA CENTRUM MEDYCZNE, ul. Stanisława Leszczyńskiego 25/U

- Tomasz Mazurek i partnerzy – Gabinet Ginekologiczny i Stomatologiczny (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza), ul. Kawaleryjska 10/5

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 (Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży), ul. Staszica 16; (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza), ul. Staszica 14A

Zapisać można się bezpośrednio w placówkach objętych programem. Do tego potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierającego informacje o wskazaniach do objęcia programem, opis nieprawidłowości oraz wyniki badań, które potwierdzają zasadność skierowania do programu.