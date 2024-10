Dary dla małych pacjentów onkologicznych

Dary od fundacji DKMS trafiły do Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie. Mali pacjenci hospitalizowani w salach przeszczepowych mogą już korzystać z 6 nowych łóżek z wagą wraz z materacami przeciwodleżynowymi, szafek trzyłóżkowych i telewizorów. Do sal trafiły stojaki na kroplówki, pompy infuzyjne oraz folia elektryczna do szyb między salami w celu zapewnienia prywatności i intymności pacjenta.

- Fundusze nie zawsze pozwalały na to, żeby dzieci w oddziale transplantacji miały sale wyposażone w najlepszy sprzęt. Jesteśmy wdzięczni Fundacji DKMS za to, że dofinansowała zakup specjalnych łóżek, których w szpitalu nie było, a które są lepiej dostosowane do długiego przebywania pacjentów w oddziale. Są bardziej trwałe, bardziej ergonomiczne, umożliwiają przeprowadzanie codziennych czynności również przy pacjencie. Jest to dla nas duża pomoc i poprawa jakości opieki naszej nad pacjentem - mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, kierownik kliniki. - Wsparcie pozwoliło nam na zakup innych elementów wyposażenia takich jak specjalne folie oddzielające sale, które są o tyle unikalne, że pozwalają z jednej strony na nadzór nad pacjentem, a z drugiej strony zapewniają mu jakąś intymność wtedy, kiedy jest taka potrzeba. To jest rozwiązanie niestandardowe w naszym szpitalu, a rodzice bardzo tego potrzebowali – dodaje szefowa kliniki.

Darowizna o wartości 140 tys. złotych została przekazana 7 października. Przez ostatnie 4 lata współpracy z fundacją, lubelski szpital otrzymał darowizny o wartości ponad 800 tys. zł. Dzięki temu, placówka mogła m.in. zakupić cytometr przepływowy, mikroskop fluorescencyjny i oprogramowania do mikroskopu oraz wyposażenie dla Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego. Obecny na przekazaniu darów Leszek Lewandowski z fundacji DKMS dodał, że w planach jest kolejne wsparcie oddziału, tym razem w postaci urządzenia do dezynfekowania ścian w salach.