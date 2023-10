Debata Dziennika Wschodniego. Pięć pomysłów na Polskę

Bezpieczeństwo Polski w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

SZYMON FURMANIAK: My w lewicy jesteśmy pewni, że będziemy wspierać naród Ukraiński sprzętowo i pomocą humanitarną. Jest to bezdyskusyjne, jest to priorytet, jeśli chodzi o naszą odpowiedź na agresję rosyjską. Będziemy kontynuować tę pomoc i będziemy chcieli kontynuować też współpracę z Ukrainą, kiedy wygra wojnę, aby odbudowywać Ukrainę w myśl sprawiedliwości społecznej. Ważne też, aby odbudować relację z narodem białoruskim, czyli wspierać telewizję Biełsat i te wartości europejskie, demokratyczne też wspierać wśród opozycji białoruskiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski w Europie, to postulujemy m.in. bardzo ścisłą współpracę litewsko-polsko-ukraińską, ale też z innymi krajami, tworzenie armii europejskiej w ramach Unii Europejskiej.

ARTUR SOBOŃ: Trzeba być ślepym albo głupim, aby dziś mówić, że Polska jest w ruinie. Polska biedy, Polska bezrobocia to Polska Tuska i Polacy nie chcą do tego wracać. Dzisiaj w tej części Europy, nie ma miejsca na państwo słabe. Polska musi być państwem silnym, Polska musi zbudować taką siłę, aby żaden agresor nigdy tutaj do nas nie przyszedł. Potrzeba trzech rzeczy: zwiększyć wydatki na obronność. Dzisiaj wydajemy 137 mln zł, to są największe środki w relacji PKB ze wszystkich państw NATO. Za czasów naszych poprzedników wydawaliśmy o 100 mln zł mniej. Potrzeba odbudowy przemysłu, inwestycji w przemysł tu, w Polsce. 8,5 mld zł na śmigłowce w Świdniku, 500 miejsc pracy, rozwój m.in. tej fabryki. Wreszcie nowe jednostki wojskowe. Zamiast likwidować, odbudowujemy jednostkę śmigłowcową, brygadę w Lublinie, jednostkę w Poniatowej, Janowie, za chwilę mam nadzieję w Dęblinie, Puławach. To jest nasza odpowiedź na sytuację zewnętrzną. Sami musimy budować silne państwo, aby żaden agresor nigdy nie pomyślał, że można zaatakować Polskę.

RAFAŁ MEKLER: Bezpieczeństwo w kontekście przyszłych i aktualnych relacji ukraińskich. Widzę dwa wektory. Jeden to bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Ukraina jako państwo, jest państwem sprawnym. Przypominam następną rzecz: Ukraina jest państwem, która jest w stanie sprzedawać do Unii bez cła. Potrafili sobie to wywalczyć, podczas gdy my nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego cła, bo za chwilę jest na nas presja. Ukraina stanie się w najbliższej perspektywie, jak tylko wojna się zakończy, miejscem outsourcingu produkcji, bo Ukraina będzie zwolniona z ceł, produkcja na Ukrainie będzie bez ETSów, bez kosztów pracy. Duże koncerny już przenoszą się na Ukrainę. Ukraina będzie naszą główną konkurencją, musimy mieć tego świadomość. Musimy pójść w automatyzację produkcji, musimy wyjść z roli państwa taniej siły roboczej.

MICHAŁ KRAWCZYK: Na każdym otwartym spotkaniu, na którym jestem, a odbywam ich ostatnio dziesiątki, pada pytanie o to, czy jesteśmy bezpieczni. Ja uważam, że pod rządami PiS nie jesteśmy bezpieczni. Jeśli nad Polską leci przez 40 minut rosyjska rakieta w grudniu, a ona znajdowana jest po kilku miesiącach tylko dlatego, że kobieta pojechała do lasu, na przejażdżkę na koniu i znalazła rosyjską rakietę w lesie, to jesteśmy państwem bezpiecznym? Czy jesteśmy państwem bezpiecznym, jeśli znad Białorusi wlatują 2 helikoptery nad Polskę? Wiele godzin wszyscy nabierają wody w usta w polskim rządzie, nikt się nie przyznaje, a gdyby nie ludzie, którzy to sfilmowali, to byśmy się o tym nie dowiedzieli. Czy jesteśmy bezpieczni, jeśli policyjny helikopter zrywa linie wysokiego napięcia, spada kabel i o mało nie zabija ludzi? Nie, nie jesteśmy bezpieczni. Czy jesteśmy bezpieczni, jeśli dzisiaj ze swojej funkcji rezygnuje dwóch najwyższych oficerów wojska polskiego, szef sztabu generalnego i szef dowództwa operacyjnego? Jeśli kolejnych 10 oficerów ze sztabu generalnego dzisiaj składa dymisję nie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy silni ze swoimi sojuszami. Musimy kupować drony, helikoptery i obronę przeciwrakietową, ponieważ wojna toczy się w powietrzu.

JOANNA MUCHA: Nasze bezpieczeństwo polega trzech komponentach. To są silne sojusze. Niestety: my te sojusze bardzo nadwątliliśmy, sojusz z USA i z UE. Wszędzie mamy do nadrobienia bardzo wiele zagadnień. Druga część to wyposażenie naszej armii. PiS chwali się zakupami, które ostatnio zostały dokonane, ale pamiętajcie, że przez 6 albo 6,5 roku nie robili nic. Dopiero teraz zaczynają w panice kupować wyposażenie dla armii, ale to jest wyposażenie, które wzajemnie siebie nie będzie widziało i wzajemnie ze sobą nie będzie współpracowało i to jest problem naszej armii. Trzeci element to sprawność operacyjna, o której mogą świadczyć chociażby dzisiejsze dymisje.