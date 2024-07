Dermatolog bezpłatnie zbada znamiona

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, czerniak to najbardziej złośliwy i jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jego agresywna postać szybko się rozwija, tworzy przerzuty i jest odporny na leczenie. Kluczową rolę gra szybkie wykrycie, ponieważ czerniak we wczesnym stadium jest możliwy do wyleczenia w 90 proc. przypadków. Ten rodzaj nowotworu jest efektem długotrwałej i zbyt intensywnej ekspozycji na słońce, dlatego tak ważne jest, aby w upalne dni zachować szczególną ostrożność. Lekarze szacują, że co roku diagnozę otrzymuje blisko 2500 osób w Polsce.

- W naszym województwie w 2023 roku 622 osoby były leczone z rozpoznaniem czerniaka. Większość z nich stanowiły kobiety - mówi Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może powstać również w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gałki ocznej.

Znamię chorobowe może mieć różne postacie. Cechy charakterystyczne określa się pierwszymi literami alfabetu:

A - asymetryczne, np. znamię „wylewające się” na jedną stronę

B - o nieregularnych brzegach, nierównomierne, posiadające zgrubienia

C - w kolorze czerwonym, czarnym, niejednolitym

D - o dużym rozmiarze, wielkość zmiany: powyżej 5–6 mm

E - ewoluujące, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu

Chorobę rozpoznaje lekarz dermatolog, który za pomocą dermatoskopu dokładnie ogląda i ocenia zmianę.

- Badanie z użyciem dermatoskopu wykonuje się w celu przeprowadzenia dokładnych oględzin zmian skórnych. Pozwala wcześnie wykryć zmiany skórne oraz odróżnić te łagodne od złośliwych. Dzięki takiemu badaniu, można zauważyć na wczesnym etapie niepokojące zmiany, które obserwowane „gołym okiem” mogą wydać się zupełnie nieszkodliwe – wyjaśnia Dagmara Marczewska z lubelskiego NFZ.

Takie badanie będzie można wykonać bezpłatnie w czterech miastach w regionie. W lubelskich delegaturach NFZ, będzie można również skonsultować się z lekarzem odnośnie do profilaktyki raka skóry.

Terminy spotkań:

16.07: Biała Podlaska (ul. Warszawska 12c) w godz. 12-15

(ul. Warszawska 12c) w godz. 12-15 19.07: Lublin (ul. Nadstawna 2-4) w godz. 9-15

(ul. Nadstawna 2-4) w godz. 9-15 22.07: Zamość (ul. Partyzantów 3) w godz. 12-15

(ul. Partyzantów 3) w godz. 12-15 29.07: Chełm (ul. Ceramiczna 1) w godz. 12-15

Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i nie potrzeba do niego specjalnego przygotowania. Zapisy nie obowiązują na badania w delegaturach w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Aby zbadać się w Lublinie, należy zapisać się pod numerem telefonu 661 881 054 (w dni robocze w godzinach 8-16). Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.