Lublin: Deweloper robi drugi krok w tył. Nie będzie nowych bloków w centrum?

Ruch inwestora oznacza, że w Radzie Miasta nie dojdzie we wrześniu do głosowania nad zgodą na budowę bloków, która przynajmniej częściowo byłaby niezgodna z obowiązującym planem zagospodarowania terenu.

– Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej stało się bezprzedmiotowe – ogłosił wczoraj Urząd Miasta.

O zgodę na budowę starał się deweloper Tomasz Księżopolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TKM Global Tomasz Księżopolski. Inwestor chciał zabudować teren położony przy Dolnej 3 Maja poniżej nowego hotelu. Mowa o gruntach zajętych częściowo przez komis samochodowy i parking. Deweloper chciał tu postawić trzy bloki mieszkalne.

Na budowę bloków pozwala obowiązujący plan zagospodarowania, ale nie dopuszcza on tak dużych budynków, jakie chciał tu stawiać inwestor. Plan pozwalał na trzy piętra, inwestor chciał dojść do sześciu.

Większa od dopuszczonej miałaby być także szerokość jednego z bloków. Inwestycja miałaby być też sprzeczna z opisanymi w planie zasadami zagospodarowania terenu zarezerwowanego pod zieleń. Inwestor chciał tu zostawiać tylko 53 proc. „powierzchni biologicznie czynnej”, chociaż plan wymagał nie mniej niż 80 proc.

Prawo pozwala na budowę mieszkań w sposób sprzeczny z planem zagospodarowania, ale wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miasta. Tak działa słynna ustawa „lex deweloper”.

Wniosek Księżopolskiego nie zawierał jednak wszystkiego, co zgodnie z ustawą powinien zawierać.

– Nie uzyskał wymaganego ustawowo uzgodnienia z konserwatorem zabytków – potwierdził nam Ratusz. O sprawie napisaliśmy w piątkowym wydaniu. Jeszcze tego samego dnia do Urzędu Miasta wpłynęło od dewelopera pismo wycofujące jego wniosek o zgodę na budowę mieszkań w trybie „lex deweloper”.

Przypomnijmy, że planowana przez inwestora budowa miałaby obejmować trzy bloki mające łącznie 133 mieszkania, ponadto 111 miejsc parkingowych i lokale użytkowe w parterach dwóch budynków. Dojazd miałby być wytyczony od ul. Dolnej 3 Maja. Deweloper zakładał też, że obok bloków urządzi na około 2 tys. mkw. „teren rekreacyjny dla mieszkańców” z placem zabaw i miejscem do spacerów, a wzdłuż Czechówki wykona fragment drogi dla rowerów.

Dodajmy, że było to już drugie podejście Księżopolskiego do inwestycji „lex deweloper” przy ul. Dolnej 3 Maja. Podobny wniosek złożył wiosną zeszłego roku pod firmą TK Finans, ale go wycofał.