Dokumentacja i archiwiści. Naukowo o sztuce gromadzenia

2 grudnia zaczyna się wydarzenie organizowane przez Archiwum Państwowe w Lublinie pod hasłem „Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja”. Przez dwa dni specjaliści z różnych instytucji, które zajmują się archiwami i zbiorami dokumentów różnego typu będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- Rozwój nowych technologii związanych z cyfrowym kopiowaniem materiałów archiwalnych to współczesne wyzwania stojące przed instytucjami przechowującymi dokumentację historyczną. Chcielibyśmy przyjrzeć się dotychczasowemu dorobkowi i potrzebom w zakresie digitalizacji archiwaliów, poszukując odpowiedzi na pytanie o rolę archiwów, bibliotek i muzeów Lublina i Lubelszczyzny w procesie ich powszechnego udostępniania – zapowiadali organizatorzy konferencji na którą zaprosili historyków, archiwistów, muzealników i bibliotekarzy oraz inne osoby badające i poznające zagadnienia z zakresu dziedzictwa archiwalnego regionu.

2 grudnia o godz. 10.15 jako pierwszy wystąpi prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski (UMK w Toruniu) „Dziedzictwo archiwalne. Próba definicji terminu i kontekstu jego stosowania”. Kolejni prelegenci tego dnia to: dr Dominik Szulc (IH PAN) „Lubliniana Zasztowta. Materiały do dziejów Lublina w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie”; prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS) „Losy aktów lokacyjnych Zamościa od XVI do XXI wieku”; mgr Agnieszka Konstankiewicz (AP) „Konsygnacja Piotra Zagrobskiego z 1832 r. jako źródło do poznania dziedzictwa archiwalnego Lubelszczyzny”; dr hab. Robert Kozyrski (KUL) „Archiwalia Lubelszczyzny jako źródło do badań o tematyce historyczno-prawno-kościelnej”; prof. dr hab. Jurij Stecyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) „Klasztor bazylianów w Lublinie w opisach wizytatora z 1764 r.”; dr hab. Anna Krochmal (NDAP) „Kościół Wschodni na Lubelszczyźnie w XIX w. w świetle źródeł z polskich i ukraińskich archiwów”; mgr Zofia Jakóbczak (AP) „Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawodów Oddział w Lublinie w latach 1918-1950 w świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, archiwów państwowych oraz w świetle informacji z czasopism branżowych”; dr Rafał Drabik (IPN) „Źródła do badań okupacji niemieckiej na terenie powiatu biłgorajskiego w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”; Andrzej Albiniak „Zasób archiwaliów etnograficznych dotyczących powiatu janowskiego ze zbiorów Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”; mgr Magdalena Piwowarska (Muzeum Narodowe w Lublinie) „Fotografie w zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina - Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie” oraz Wioletta Wejman (Ośrodek ,,Brama Grodzka - Teatr NN”) „Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie”.

Następnego dnia wystąpi prof. dr hab. Tomasz Nowicki (KUL) „Spuścizna archiwalna ks. prof. Tadeusza Stycznia w zasobie Instytutu Jana Pawła II”; dr Artur Hamryszczak (KUL) „Lubelscy archiwiści kościelni i ich wkład w zachowanie dziedzictwa przeszłości”; ks. prof. dr hab. Jarosław Marczewski (Archiwum Archidiecezjalne) „Ks. prof. Henryk Misztal jako dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego w latach 1976-2001”; dr Bartosz Staręgowski (AP) „Rola archiwisty objazdowego w procesie rewindykacji archiwaliów po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości – na przykładzie działalności Józefa Seruga”; dr hab. Dariusz Magier (UP-H w Siedlcach, AP) „Zawód archiwisty według Jana Riabinina” i dr Piotr Dymmel (AP) „Maria Trojanowska i jej wkład do poznania dziedzictwa archiwalnego Lublina i Lubelszczyzny”.

Pokazujemy kilka archiwalnych zdjęć Lublina, które znajdą się w prezentacji Magdaleny Piwowarskiej, która sięgnęła do zbiorów kierowanej przez nią placówki – Muzeum Historii Miasta Lublina.