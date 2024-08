Droga dojazdowa powstała. Ale inwestor pozwolenia na budowę nie ma

Naszego Czytelnika zaniepokoiła przede wszystkim wycinka drzew, a konkretniej sposób w jaki została przeprowadzona. Jego zdaniem drzewa zostały wycięte bardzo szybko, a następnie równie sprawnie usunięte z placu budowy.

W ekspresowym tempie wykopano także część ziemi, w miejsce której pojawiła się droga. Dokładniej droga dojazdowa do placu budowy. Jak udało nam się ustalić, inwestorem w tym miejscu jest spółka Elkabel.

– Inwestor wystąpił o uzgodnienie budowy tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy. Projekt został uzgodniony i na działki, które są w zarządzie ZDiTM zostało udzielone prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podyktowane jest to tym, aby nie niszczyć istniejącej nawierzchni na cele budowy – przekazała nam wtedy Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Jak się jednak okazuje, prace miały odbywać się na pewnych zasadach. Część z nich nie została jednak spełniona. ZDiTM po naszej interwencji zapowiedział przeprowadzenie kontroli.

– Inwestor, przed rozpoczęciem robót został zobowiązany do wystąpienia o przekazanie pasa ruchu drogowego. Tym samym, w pewnym zakresie korzysta on ze swoich uprawnień, niemniej nie dopełnił on wszystkich obowiązków ciążących na nim. Wobec tego, ZDiTM podejmie czynności wyjaśniającej w tej sprawie – komentowała Białach.