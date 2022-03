Droga Krzyżowa przeszła ulicami Lublina. Modlili się w intencji Ukraińców [zdjęcia]

– Chcemy w ten sposób wyrazić naszą wielką solidarność z narodem ukraińskim, który dzisiaj nie może być spokojny, który cały czas walczy o swoją wolność – powiedział na wstępie proboszcz parafii ks. Mirosław Ładniak, zwracając uwagę na rosnącą z każdym dniem liczbę zabitych osób. – Dlatego ta Droga Krzyżowa po ulicach naszej parafii, po ulicach naszego miasta, wraz ze św. Andrzejem Bobolą i jego relikwiami, niech będzie naszym wielkim wołaniem o pokój. A jednocześnie naszym wielkim sprzeciwem wobec złości, nienawiści, wobec tego, co dzisiaj dzieje się na stronie ukraińskiej. Niech ten czas modlitwy będzie również wyrazem łączności z narodem ukraińskim. Pamiętajmy, my stanęliśmy w takim momencie historii, gdzie na nowo, pomimo trudnych wcześniejszych relacji, piszemy nowy etap polsko-ukraińskiej historii – pisany sercem. Niech ta modlitwa będzie dzisiaj naszą miłością do Boga i do ludzi.

Uczestnicy wspólnej modlitwy przynieśli ze sobą świece. Rozważaniom Drogi Krzyżowej towarzyszył śpiew, także w języku ukraińskim.