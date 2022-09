Lublin. Droga, nowe parkingi, pętla autobusowa. Planują przyszłość dzielnicy

Do 20 października można zgłaszać Urzędowi Miasta swoje uwagi do rozwiązań zaproponowanych przez miejskich planistów. Opracowywany przez nich dokument ma przede wszystkim zabezpieczyć miejsce pod planowane przedłużenie ul. Smoluchowskiego do Zemborzyckiej. Taka trasa ma w przyszłości przejąć część ruchu z ul. Herberta, miasto zakłada, że kiedyś połączy się z przedłużeniem ul. Zana.

– Projekt planu zagospodarowania dla okolic ul. Zemborzyckiej prezentowany jest po raz drugi – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Nowa wersja różni się od pierwszej, bo Ratusz uwzględnił część uwag zgłoszonych do pierwszego projektu. Dopuszczona została lokalizacja pętli autobusowej w pobliżu ul. Herberta.

– W efekcie uwag mieszkańców, po pierwszym wyłożeniu projektu planu zwiększono obszar, na którym dopuszczono realizację parkingów w ramach terenu zieleni izolacyjnej – dodaje Stryczewska. – Dodatkowo w trakcie konsultacji mieszkańcy wskazali także potrzebę lepszego skomunikowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z planowaną drogą zbiorczą.

Na 4 października zaplanowano otwarte spotkanie z planistami, którzy pracowali nad projektem. Dyskusja odbędzie się o godz. 13 w Ratuszu (sala 2 na parterze). Chęć wzięcia udziału w dyskusji można zgłaszać do 3 października telefonicznie (81 466 23 00) lub mailem (planowanie@lublin.eu).

Uwagi do projektu można przesyłać pocztą tradycyjną (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), elektroniczną (planowanie@lublin.eu) lub poprzez skrzynkę ePUAP (/UMLublin/SkrytkaESP).