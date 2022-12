Drożyzna na każdej półce w sklepie. Sprawdzamy jak zmieniły się ceny w Lidlu i Stokrotce

– Kupuję tylko w promocjach. Inaczej bym nie związała końca z końcem. Jak kupię tańsze mięso, to sobie mrożę – mówi nam pani Helena, mieszkanka Lublina. – Teraz trzeba kombinować.

Potwierdzają to nasze obserwacje. Porównaliśmy sklepowe ceny z tymi, które obowiązywały 10 miesięcy temu, gdy rząd wprowadził zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze. Wtedy sprawdzaliśmy ceny towarów w Stokrotce i Lidlu. Wczoraj poszliśmy tam ponownie.

Wielkie różnice cen

Pierwsze rzuca się w oczy to, że nawet podczas codziennych zakupów warto odwiedzić kilka sklepów, bo różnice cen są ogromne.

Przykładem są pomidory malinowe. Wczoraj w Lidlu kosztowały 24,99 zł, w Stokrotce o 9 zł mniej. Rok temu w obu sieciach cena była niemal identyczna: 19,04 i 19,03 zł.

Podobnie było z filetami z piersi kurczaka. Wczoraj w Lidlu kosztowały 18,99 zł, w Stokrotce 23,99 zł. Tymczasem w lutym ceny w obu sieciach wynosiły około 18 zł.

Nie wszyscy porównują

Wielu klientów nie sprawdza cen w różnych sklepach. – Nie mam na to czasu – mówi pani Amanda, która od pewnego czasu chodzi na zakupy z listą produktów. – Staram się nie kupować nic poza tym, co na niej mam zapisane – dodaje klientka. Zastrzega, że zwraca też uwagę na ceny. – Jak mam zaplanowany schab, a w promocji jest karczek, to z niego robię kotlety.