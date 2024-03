Duże rodziny lubią Lublin

- Już od 2012 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus jest partnerem Lublina w kreowaniu polityki rodzinnej, dzieląc się swoim doświadczeniami, spostrzeżeniami i znakomitymi pomysłami. Wieloletnia współpraca zaowocowała, m.in. przyznaniem naszemu miastu tytułu „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”, zaproszeniem do dołączenia do Europejskiej Sieci Gmin Przyjaznych Rodzinie, czy utworzeniem przestrzeni Family Spot, oferującej wsparcie lubelskim rodzinom. Cieszę się, że kolejne spotkanie przedstawicieli związku odbywa się właśnie w naszym mieście. To potwierdzenie, że Lublin jest postrzegany, jako jeden z wiodących ośrodków wielopłaszczyznowych projektów z zakresu polityki społecznej – mówi Anna Augustyniak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.



Uczestnicy wydarzenia podsumowali dotychczasowe działania Związku, zaprezentowali swoje Koła terenowe, omówili najważniejsze projekty realizowane przez przestrzenie Family Spot, a także rozmawiali o planach na przyszłość. Odbyła się również Gala Wręczenia Certyfikatów Samorząd Przyjazny Rodzinie oraz debata na temat bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Warszawie, które od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Podejmuje działania na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny, formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń oraz inicjuje, organizuje i wspiera projekty i rozwiązania, które uwzględniają interesy dużych rodzin. Odpowiada m.in. za wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz realizację akcji Family Spot. Miasto Lublin współpracuje ze Związkiem od 2012 roku. Wspólne działania zaowocowały przyznaniem miastu w 2022 r. Certyfikatu „Samorząd Przyjazny Rodzinom” oraz zaproszeniem przez Europejską Konfederację Dużych Rodzin do dołączenia w 2023 roku do Europejskiej Sieci Gmin Przyjaznych Rodzinie. Dodatkowo podpisanie w zeszłym roku porozumienia w ramach pilotażowego w skali kraju Projektu „Sieć Family Spot” - przestrzeń przyjazna rodzinom, było kolejnym wspólnym krokiem dla podkreślenia roli rodziny w lokalnym społeczeństwie oraz zacieśnienia współpracy między miastem a członkami Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Przez 7 miesięcy 23 specjalistów, animatorów i wolontariuszy pracowało wraz z 681 rodzicami oferując im ponad 84 godziny zajęć z zakresu edukacji rodzicielskiej, integracji rodzin, budowania relacji, czy komunikacji w parze.