Dużo zdrowia, dużo wiedzy. Bezpłatne prelekcje

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na cykl prelekcji „Nowiny ze świata medycyny”, który zaplanowano na dwa dni: 10 i 11 grudnia. Gdzie? W auli Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (Lublin, ul. Głęboka 43); każdego dnia o godzinie 13:30.

Wydarzenie skierowane jest do seniorów oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami starszymi. Prelegenci przed-stawią najnowsze osiągnięcia medycyny oraz praktyczne wskazówki dotyczące zdrowia i profilaktyki chorób związanych z wiekiem.

Edukacja zdrowotna i posiadanie wiedzy to najlepsza profilaktyka wielu chorób. Chcemy, aby cykl prelekcji „Nowiny ze świata medycyny” był jednym z wielu elementów budowania świadomości zdrowotnej osób starszych. Wszyscy kiedyś będziemy na emeryturze, a nasz organizm wystawi nam rachunek – to od nas zależy, czy będzie to rachunek zysków, czy strat wynikających z braku troski o zdrowie fizyczne i psychiczne. Warto pamiętać, że nasze zdrowie w 20% zależy od genów, w 30% od środowiska i opieki medycznej, ale aż w 50% wpływ na nasze zdrowie ma nasz styl życia – tłumaczy dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Gortat, kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wtorek, 10 grudnia:

• 13.30 – Przywitanie gości

• 13.40 – Profilaktyka zagrożeń zdrowia w wieku senioralnym – dr hab. n. o zdr. prof. UM Anna Pacian

• 14.10 – Komórki macierzyste – szansa na poprawę zdrowia seniorów? – dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik

• 14.40 – Postępy w rozumieniu choroby Alzheimera – dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik



Środa, 11 grudnia:

• 13.30 – Przywitanie gości

• 13.40-14.10 – Lasoterapia i aktywność turystyczna seniorów – ich wpływ na zdrowie i samopoczucie – dr Agata Kobyłka

• 14.10-14.40 – Nowoczesne metody leczenia w kardiologii inwazyjnej – lek. Wojciech Wokurka, kardiolog

• 14.40-15.10 – Odchudzanie i rozwój zdrowych nawyków z coachem zdrowia – dr n. med. Mateusz Gortat

Więcej na www.utw.lublin.pl