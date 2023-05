0 A A

Fundacja Most the Most organizuje kolejną edycją konkursu „Nasz Zabytek”, tym razem skierowaną do mieszkańców województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wśród zgłoszonych obiektów znalazł się dworzec autobusowy na lubelskim Podzamczu.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować